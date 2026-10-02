Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen... - Son Dakika
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Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen...

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Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen...
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Deneyimli teknik direktör Fatih Terim, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında favorisini açıkladı. Galatasaray'ın kadrosu, teknik direktörü ve kulüp yapısına dikkat çeken Terim, “Her şeye rağmen Galatasaray” diyerek sarı-kırmızılıların üst üste 5'inci şampiyonluğuna ulaşacağına inandığını söyledi.

Deneyimli teknik direktör Fatih Terim, kendi YouTube kanalında Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Terim, sezon henüz ilk haftalarındayken favorisini açıklayarak Galatasaray'ı işaret etti.

“HER ŞEYE RAĞMEN GALATASARAY”

Sarı-kırmızılı takımın kadrosu, teknik direktörü ve kulüp yapısına dikkat çeken Terim, şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı favori gördüğünü söyledi.

Terim, “Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı her şeye rağmen Galatasaray. Kadrosu, hocası, kulüp yapısı nedeniyle favorim Galatasaray. 5. şampiyonluğun geleceğine inanıyorum. Umarım da olur. Galatasaray'ın rekorunu Galatasaray'ın kırmasını isterim” ifadelerini kullandı. 

ÜST ÜSTE 5'İNCİ ŞAMPİYONLUĞA İNANIYOR

Fatih Terim'in sözünü ettiği 5'inci şampiyonluk, Galatasaray'ın üst üste beşinci kez ligi zirvede tamamlaması anlamına geliyor. Deneyimli teknik adam, bunun gerçekleşmesi halinde sarı-kırmızılıların kendi rekorunu geliştireceğini belirtti. 

GALATASARAY LİDERİN HEMEN ARKASINDA

Süper Lig'de 6 hafta sonunda Amed Sportif Faaliyetler, 13 puan ve averaj üstünlüğüyle liderlik koltuğunda bulunuyor. Aynı puana sahip Galatasaray ise ikinci sırada yer alıyor.

Beşiktaş ve Kocaelispor 12'şer puanla zirve yarışını takip ederken, Fenerbahçe ile Trabzonspor'un 10'ar puanı bulunuyor. Böylece ligin ilk 6 haftası sonunda üst sıralardaki puan farkının oldukça düşük olduğu bir tablo ortaya çıkıyor.

GalatasarayFatih TerimSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • sw9ffps6d7 sw9ffps6d7:
    Trabzonspor olacak Allahın izniyle 0 1 Yanıtla
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