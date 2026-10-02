Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurulmuş bulundu - Son Dakika
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Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurulmuş bulundu

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Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan\'ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurulmuş bulundu
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi, bir dairede başından silahla vurulmuş halde bulundu. Şahsın, 10 yıl önce dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı olan ve Yeni Parti Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın bacağından silahla vurularak yaralandığı olayın faili olduğu öğrenildi.

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Zafer Mahallesi’ndeki bir apartmandan silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, girdikleri evde bir şahsı başından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

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KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan kimlik tespiti sonucunda hayatını kaybeden şahsın Abdullah S. olduğu bilgisine ulaşıldı. Abdullah S.'nin ölüm haberini alan yakınları olay yerine akın etti. Abdullah S.'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

BÜLENT TEZCAN'I BACAĞINDAN VURARAK YARALAMIŞTI

Öte yandan Abdullah S., 10 yıl önce dönemin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı olan Yeni Parti Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın bacağından silahla vurularak yaralandığı olayın faili olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurulmuş bulundu
Kaynak: İHA
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