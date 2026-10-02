Türkiye\'ye yönelik CAATSA yaptırımları ile ilgili Trump\'tan açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik uygulanan CAATSA yaptırımlarıyla ilgili konuştu. Gazetecilerin sorularına yanıt veren Trump, yaptırımlarda bir engel bulunmadığını belirtti.

TRUMP: CAATSA'DA ENGEL YOK

Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan dostluğuna vurgu yaparak, "CAATSA'da engel yok. Türkiye'yi seviyorum, Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostum. Her zaman Erdoğan'ı mutlu edecek şeyi yaparım" dedi.

CAATSA YAPTIRIMLARI

ABD'nin CAATSA kapsamında Türkiye'ye uyguladığı yaptırımlar, Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemleri gerekçesiyle Aralık 2020'de yürürlüğe konmuştur. Doğrudan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nı (SSB) ve dönemin üst düzey yöneticilerini hedef alan bu yaptırımlar; ABD'den SSB'ye yapılacak tüm askeri ihracat lisanslarının ve izinlerinin engellenmesini, ABD finans kuruluşlarından kredi verilmemesini ve yaptırım listesindeki yöneticilerin mal varlıklarının dondurularak vize kısıtlaması getirilmesini kapsar.