İşte MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi! 40 milyon TL’lik para transferi soruldu - Son Dakika
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İşte MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi! 40 milyon TL’lik para transferi soruldu

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İşte MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu\'nun ifadesi! 40 milyon TL’lik para transferi soruldu
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MHK soruşturmasında gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun emniyet ifadesi ortaya çıktı. Bir hakemi “Hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım" sözleriyle tehdit ettiği ses kaydına ilişkin sorulan soruyu Gündoğdu, hukuka aykırı delil olduğu gerekçesiyle cevaplamadı. Bir inşaat şirketine gönderilen 40 milyon lira için de Gündoğdu, ödemenin aldığı iki konut için yapıldığını, paranın kaynağının kendi birikimleri olduğunu savundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca bazı şüpheliler hakkında "eziyet", "resmi belgede sahtecilik", "güveni kötüye kullanma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarıyla ilgili başlatılan "Hakemler dosyası" soruşturması sürüyor.

MHK SORUŞTURMASINDA ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözalına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

"TEHDİT" KAYDIYLA İLGİLİ SESSİZ KALDI

Ferhat Gündoğdu'nun emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Rojda Altıntaş'ın aktardığına göre, Gündoğdu, ses kaydındaki Kerem Ersoy’a “Hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım” yönelik tehdidiyle ilgili sessiz kalmayı tercih etti. Gündoğdu, kayıtla ilgili sorulara hukuka aykırı delil olduğu gerekçesiyle yanıt vermedi.

"40 MİLYON TL'YE KONUT ALDIM"

Gündoğdu’ya ayrıca Fidanlar İnşaat’a gönderilen 40,14 milyon TL soruldu. İki konut aldığını söyleyen Gündoğdu, ödemeleri birikimleriyle karşıladığını söyledi.

Merkez Hakem KuruluFerhat GündoğduGündoğdu3. SayfaİnşaatGüncelSporSon Dakika

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    Yorumlar (10)

  • tezcanayhan01 tezcanayhan01:
    istermisiniz erden timurun nef inşaata göndersin 6 2 Yanıtla
  • mesut mesut:
    Desene açık açık para malum külüpten (6s) 4 kez şampiyon yapmak için geldi diye. bu sefer bitdiniz kötü yakalandınız 5 3 Yanıtla
    m.eksi4128 m.eksi4128:
    Galatasaray sizi TFF yi mhk yi üst üste koydu şampiyon oldu, size rağmen anladın sen onu... 1 1
  • sercanplt34 sercanplt34:
    arkadas nasıl bı bırıkım yedıklerı içtiklerıyle bınlerce garıban ömrunun sonuna kadar gecınır 7 0 Yanıtla
  • Ahmet Talha Atabey Ahmet Talha Atabey:
    himmetsarayın adamı. inşallah içeride çürür. himmetsarayın da yediği haltlar araştırılsa keşke. ama mason locası müsade etmez. 4 1 Yanıtla
    Şevki akokay Şevki akokay:
    istifaya cagirmayan tek klüp ağlakbahçe 2 1
  • özkan çetin özkan çetin:
    la kardesim bir bizde para yok millet milyon milyon , milyar milyar para kazanıyor demekki bizde ayın 25 gelsin de 23 binlira para alalım diye bekliyoruz , eyyyyy fani ÖLÜM VAR ÖLÜM......... 4 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İşte MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi! 40 milyon TL’lik para transferi soruldu - Son Dakika
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