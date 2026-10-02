Korkulan oldu! Arda Güler İtalya maçında yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Korkulan oldu! Arda Güler İtalya maçında yok

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Korkulan oldu! Arda Güler İtalya maçında yok
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika'ya 3-0 mağlup olduğu karşılaşmada bir kötü haber de Arda Güler'den geldi. Mücadelenin 90+2. dakikasında sarı kart gören milli yıldız, cezalı duruma düşerek İtalya karşılaşmasında forma giyme şansını kaybetti.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika deplasmanından 3-0'lık mağlubiyetle ayrılırken, karşılaşmanın son anlarında yaşanan gelişme ay-yıldızlılar adına bir başka kötü haberi beraberinde getirdi.

ARDA GÜLER SARI KART GÖRDÜ

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, mücadelenin 90+2. dakikasında hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Gördüğü kartla cezalı duruma düşen milli futbolcu, Türkiye'nin İtalya ile oynayacağı karşılaşmada görev yapamayacak.

İTALYA MAÇINDA YOK

Belçika karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından A Milli Takım, Arda Güler'i de kaybetti. Milli yıldız, kart cezası nedeniyle İtalya karşısında takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

A Milli Futbol TakımıArda GülerBelçikaİtalyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Abla-kardeş katili 19 yıl adaletten kaçtı Cezayı duyunca heyete bela okudu Abla-kardeş katili 19 yıl adaletten kaçtı! Cezayı duyunca heyete bela okudu
Netanyahu’dan gözdağı: Flydubai uçuşundaki pilotu gönderen ağır bedel ödeyecek Netanyahu'dan gözdağı: Flydubai uçuşundaki pilotu gönderen ağır bedel ödeyecek
Motosikletle 302 kilometre hıza çıkıp tek teker yapan sürücünün ehliyeti daimi iptal edildi Motosikletle 302 kilometre hıza çıkıp tek teker yapan sürücünün ehliyeti daimi iptal edildi
Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım
Canlı yayında kavga ve tehdit soruşturması: Gözaltındaki 10 sosyal medya ünlüsüne adli kontrol Canlı yayında kavga ve tehdit soruşturması: Gözaltındaki 10 sosyal medya ünlüsüne adli kontrol
23:36
Resmen galibiyeti unuttuk A Milli Takım Belçika’dan da fark yedi
Resmen galibiyeti unuttuk! A Milli Takım Belçika'dan da fark yedi
23:22
Montella’ya hayatının şoku Bursa’dan sonra Belçika’da da aynısını yaşadı
Montella'ya hayatının şoku! Bursa'dan sonra Belçika'da da aynısını yaşadı
23:14
Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımları ile ilgili Trump’tan açıklama
Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları ile ilgili Trump'tan açıklama
21:45
Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan’ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurulmuş bulundu
Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurulmuş bulundu
20:39
Siirt’te akraba ailelerin kavgası köyü kana buladı: 1 ölü, 6 ağır yaralı
Siirt'te akraba ailelerin kavgası köyü kana buladı: 1 ölü, 6 ağır yaralı
20:36
Muğla’da yaşlı kadın banyoda ölü bulundu
Muğla'da yaşlı kadın banyoda ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 00:02:29. #7.13#
SON DAKİKA: Korkulan oldu! Arda Güler İtalya maçında yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei