Fenerbahçe'de Özbağı, Chobani Stadı projesinde 1 milyon dolarlık bedeli karşılayacak - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Özbağı, Chobani Stadı projesinde 1 milyon dolarlık bedeli karşılayacak

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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Özbağı, Chobani Stadı'nın kapasite artış projesinde yaklaşık 1 milyon dolarlık proje bedelini karşılayacağını açıkladı. Yaklaşık 50 milyon avroluk inşaat harcamasının ise sponsorluk, loca ve kombine gelirleriyle karşılanması planlanıyor.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Özbağı, Chobani Stadı'nın kapasite artış projesinde yaklaşık 1 milyon dolarlık mimari, statik ve betonarme proje bedellerini karşılayacağını söyledi.

Nihat Özbağı, Chobani Stadı'nda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli kulübün olağan mali ve idari genel kurulunda stadın kapasitesinin artırılmasına ilişkin konuşmasının yanlış anlaşıldığını aktaran Özbağı, "Projenin tüm inşaat maliyetini şahsen karşılayacağım yönünde bir algı oluştuğunu gördüm. Bu yanlış anlaşılmayı düzeltmek istiyorum. Konuşmamda üstleneceğimi ifade ettiğim bedel aslında mimari, statik ve betonarme projelerinin tamamıdır. Yani yaklaşık 1 milyon dolarlık kısımdır. Yaklaşık 50 milyon avro olarak öngörülen inşaat harcamasının ise kulübümüz tarafından sponsorluk, loca ve kombine satışlarından elde edilecek gelirlerle karşılanması planlanmaktadır. Şahsen karşılayacağımı belirttiğim tutar ise mimari, statik ve betonarme projelerinin hazırlanma bedelidir. Ben her zaman Fenerbahçe'ye destek vermekten onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurulunda stat kapasitesinin artırılmasına ilişkin projeyi tanıttıklarını hatırlatan Özbağı, "Başkanımız Aziz Yıldırım, bizlere stadımızın yeterli olmadığını, kapasitesinin düşük olduğunu, akustiğinin iyi olmadığını ve bunu düzeltmemiz gerektiğini söyledi. Böyle bir proje geliştirdik. Kongrede bunu sunduk. Proje, büyük beğeni topladı. Kongreyi de kazandıktan sonra kapasite artışına ve stadımızın büyütülmesine başladık. Şu anda projeler bitti. Projeler, onay safhasında. Muhtemelen kasım ayı ortasında inşaata başlayacağız. 12 ayda bitmesini tahmin ediyoruz. 2027 yılının kasım ayında bitirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
Nihat ÖzbağıFenerbahçeEkonomiİnşaatÖzbağıFutbolSporSon Dakika

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