Galatasaray, Pendikspor ile hazırlıkta 3-3 berabere kaldı, ilk yarı 3-0 gerideydi

GALATASARAY, milli maçlar sebebiyle liglere verilen arada oynanan hazırlık maçında 1'inci Lig ekibi Pendikspor ile 3-3 berabere kaldı.

Süper Lig'e milli maçlar dolayısıyla verilen arada Galatasaray, hazırlık maçında 1'inci Lig ekibi Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Pendik Stadı'nda saat 17.30'da başlayan karşılaşmayı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetti. Karşılaşmaya ev sahibi ekip Pendikspor; Utku Yuvakuran, Kerem Kalafat, Taha Emre İnce, Ahmet Özkaya, Samuel Abifade, Mesut Özdemir, Hakan Yeşil, Bekir Karadeniz, Emrah Başsan, Damir Hrelja ve Rogerio Thuram ilk 11'iyle çıktı. Konuk ekip Galatasaray ise; Enes Emre Büyük, Kaan Ayhan, Arda Ünyay, El Chadaille Bitshiabu, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın, Gabriel Sara, Can Armando Güner, İlkay Gündoğan, Berat Luş ve Leroy Sane ile sahada yer aldı.

Karşılaşmaya Pendikspor golle başladı. 15'inci dakikada sağdan Bekir Karadeniz'in ortasına ön direkte iyi yükselen Taha Emir İnce'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. Golden sonra baskısını artıran Pendikspor, 24'üncü dakikada farkı 2'ye çıkardı. İçeri gelen topa ceza sahası içi sol çaprazında bekletmeden vuran Emrah Başsan'ın şutunu çizgi üzerinde Arda Ünyay çıkardı. Kale önüne seken topu Hakan Yeşil tamamladı: 2-0. Pendikspor, 35'inci dakikada bir gol daha buldu. Mesut Özdemir'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Bekir Karadeniz'in soluna çektikten sonra yakın köşeye vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0. Galatasaray ilk yarıda pozisyon bulmakta çok zorlandı ve mücadelenin ilk yarısı Pendikspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Galatasaray, 56'ncı dakikada etkili geldi. Soldan İlkay Gündoğan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde El Chadaille Bitshiabu, kafayla vurdu fakat top direkten oyun alanına geri döndü. 64'üncü dakikada Pendikspor'da Damir Hrelja, ceza sahası içi sağ çaprazından kaleyi yokladı fakat top uzak direğe çarparak dışarıya çıktı. 67'nci dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Sağdan Furkan Koçak'ın kullandığı köşe vuruşta topa iyi yükselen Arda Ünyay'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-1. Etkisini sürdüren Galatasaray, 84'üncü dakika ceza sahası içi sağ çaprazında Arda Tagay'ın golüyle farkı 1'e indirdi: 3-2. Galatasaray, 88'inci dakikada Kaan Ayhan'ın penaltı golüyle durumu 3-3'e getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 3-3 eşitlikle sonuçlandı.

OKAN BURUK'TAN İKİNCİ YARIDA 7 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Pendikspor karşılaşmasına Enes Emre Büyük, Kaan Ayhan, Arda Ünyay, El Chadaille Bitshiabu, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın, Gabriel Sara, Can Armando Güner, İlkay Gündoğan, Berat Luş ve Leroy Sane'den oluşan ilk 11 ile başladı. 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam, ikinci yarıda ise toplam 7 oyuncu değişikliğine giderken, Arda Tagay, Ismail Jakobs, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak, Onur Kağan Yıldız, Ada Metin Karatepe ve Efe Gündal'a forma şansı verdi.

EL CHADAILLE BITSHIABU İLK MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın Almanya Bundesliga ekibi RB Leipzig'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 21 yaşındaki Fransız stoper El Chadaille Bitshiabu, Pendikspor ile oynanan hazırlık maçında ilk kez forma giydi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan genç savunmacı, sarı-kırmızılı formayı ilk kez terletti.

SAĞANAK YAĞMUR ALTINDA OYNANDI

Pendik Stadyumu'nda oynanan karşılaşma boyunca yoğun yağış etkili oldu. Maçın başlangıç düdüğünden bitimine kadar aralıksız süren sağanak yağmura rağmen tribünlerdeki yerini alan taraftarlar, 90 dakika boyunca müsabakayı yerinden takip etti.