Motosikletle 302 kilometre hıza çıkıp tek teker yapan sürücünün ehliyeti daimi iptal edildi

Motosikletle 302 kilometre hıza çıkıp tek teker yapan sürücünün ehliyeti daimi iptal edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kuzey Marmara Otoyolu'nda motosikletiyle tek teker ilerleyip saatte 302 kilometreye ulaşan sürücü, tehlikeli şerit değiştirdiği anları sosyal medyaya yükleyince otoyol jandarmasının hedefine girdi. Yakalanan sürücüye toplam 331 bin lira idari para cezası uygulandı; ehliyeti kalıcı olarak iptal edilen sürücü hakkında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek' suçundan işlem başlatıldı.
PENDİK'te motosikletle tek teker üzerinde ilerleyen sürücü, bu görüntüleri sanal medyada paylaştı. Sürücüye otoyol jandarma ekipleri tarafından 331 bin lira para cezası uygulanırken, sürücü belgesi iptal edildi.
TEK TEKERDE 302 KİLOMETRE HIZ
Olay, Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy Gişeleri mevkisinde meydana geldi. Motosikletle tek teker üzerinde ilerleyen, 302 kilometre hıza ulaşan ve tehlikeli şerit değiştiren sürücü, bu görüntüleri sanal medyada paylaştı.
PAYLAŞTIĞI VİDEO ELE VERDİ
Görüntüleri ihbar olarak değerlendiren otoyol jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda kimliği tespit edilen sürücü yakalandı. Sürücüye çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 331 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesi daimi olarak iptal edilirken, hakkında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı.
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