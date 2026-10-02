Avrupa borsaları, G7'nin 100 milyon varil kararıyla yükselişle kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avrupa borsaları, G7'nin 100 milyon varil kararıyla yükselişle kapandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avrupa borsaları, G7\'nin 100 milyon varil kararıyla yükselişle kapandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa ülkelerinin, ABD Başkanı Trump'ın tehditleri üzerine 100 milyon varil dizel yakıtı piyasaya sürme kararı alması borsada etkisini gösterdi. Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü yükselişle bitirdi.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. G7 liderlerinin IEA koordinasyonunda 100 milyon varil petrol rezervini 4 ay içinde serbest bırakma kararı ve Brent petrolün varil fiyatının 101 dolara gerilemesi, pay piyasalarındaki alımı destekledi.

AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,75 değer kazanarak 631,35 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32 artarak 10.461,95, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,17 yükselerek 25.231,1, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,79 kazançla 7.897,19 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,49 artışla 50.483,21 puandan kapandı.

AVRUPA PİYASALARINDA "ALIM" YOĞUNLUĞU

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.21 itibarıyla yüzde 0,14 artışla 1,126 seviyesinde işlem gördü. Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelerin enerji maliyetleri ve enflasyon üzerindeki etkilerini takip eden yatırımcılar, petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte Avrupa pay piyasalarında alıma yöneldi.

100 MİLYON VARİL DİZEL PİYASAYA VERİLECEK

G7 ülkelerinin liderleri, küresel enerji piyasalarını istikrara kavuşturmak amacıyla Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) koordinasyonunda dizel ve diğer petrol rezervlerinden toplam 100 milyon varilin 4 ay içinde serbest bırakılmasına karar verdi.

G7'nin kararı, arz sıkışıklığına ilişkin endişeleri hafifleterek petrol fiyatlarını bir miktar aşağı çekti. Brent petrolün varil fiyatı TSİ 19.11 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalarak 101 dolara geriledi.

Kaynak: AA
Donald TrumpABD BaşkanıEkonomiAvrupaGüncelEnerjiFinansDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bitlis Adilcevaz’da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Bitlis Adilcevaz'da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak
Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
İzmir’de Özlem Gültekin Çelik’in ölümü soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı İzmir'de Özlem Gültekin Çelik'in ölümü soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı
İslam Memiş’ten altın için ezber bozan sözler: Farklı bir hikaye başlıyor İslam Memiş'ten altın için ezber bozan sözler: Farklı bir hikaye başlıyor
Gündoğdu-Kol yazışmalarında çarpıcı detay İsimleri verdi, 3 gün sonra derbiye çıktılar Gündoğdu-Kol yazışmalarında çarpıcı detay! İsimleri verdi, 3 gün sonra derbiye çıktılar
18:38
Serdal Adalı’dan “Hakemler Dosyası“ için ilk yorum: Gerekirse 2 hafta daha ligler ertelensin
Serdal Adalı'dan "Hakemler Dosyası" için ilk yorum: Gerekirse 2 hafta daha ligler ertelensin
18:08
İşte MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun ifadesi 40 milyon TL’lik para transferi soruldu
İşte MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi! 40 milyon TL’lik para transferi soruldu
17:51
Özlem Gültekin Çelik’in ölümünde kan donduran WhatsApp mesajları dosyada
Özlem Gültekin Çelik’in ölümünde kan donduran WhatsApp mesajları dosyada
17:38
Altın piyasasında neler oluyor Yatırımcısını önce sevindirdi, sonra üzdü
Altın piyasasında neler oluyor? Yatırımcısını önce sevindirdi, sonra üzdü
17:21
Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım
Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım
17:18
Trump: Avrupa 50 milyon varil dizel yakıt stokunu piyasaya sürecek
Trump: Avrupa 50 milyon varil dizel yakıt stokunu piyasaya sürecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 20:00:11. #7.13#
SON DAKİKA: Avrupa borsaları, G7'nin 100 milyon varil kararıyla yükselişle kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei