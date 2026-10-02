Milyon dolarlık yapay zeka çipi operasyonu! Milyarder teknoloji şirketi sahibi tutuklandı

ABD'de teknoloji şirketi sahibi Greg Lui, ihracat kısıtlaması bulunan ve yapay zeka uygulamalarında kullanılan 300 milyon dolardan fazla değerindeki bilgisayar sunucularını Çin'e göndermekle suçlanarak tutuklandı. Lui'nin, sevkiyatların gerçek adresini gizlemek için üçüncü ülkeleri ve sahte belgeleri kullandığı öne sürüldü.

300 MİLYON DOLARLIK TEKNOLOJİ SEVKİYATI

Kaliforniya'da teknoloji şirketi sahibi Greg Lui, Çin'e yönelik ihracat kısıtlamalarını aşarak yüksek teknoloji ürünü bilgisayar sunucuları gönderdiği iddiasıyla federal yetkililer tarafından gözaltına alındı.

ABD Adalet Bakanlığı verilerine göre Lui, City of Industry merkezli Earthmade Computer Inc. adlı şirketin sahibi. 38 yaşındaki Lui hakkında federal büyük jüri tarafından 29 Eylül'de hazırlanan iddianamenin ardından tutuklama gerçekleştirildi.

ÇİNLİ ALICILAR İÇİN ÜÇÜNCÜ ÜLKELERİ KULLANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Savcılığın iddiasına göre Lui ve birlikte hareket ettiği kişiler, 2023-2024 yılları arasında ABD'deki üreticilerden ihracat izni gerektiren yüksek performanslı sunucular satın aldı.

Sunucuların doğrudan Çin'e gönderilmesi yerine Malezya ve Singapur üzerinden sevk edildiği, ardından Çin'deki alıcılara ulaştırıldığı öne sürüldü. Yetkililer, bu yöntemin ABD'nin ihracat kontrollerini aşmak amacıyla kullanıldığını belirtti.

İddianamede ayrıca ABD'li üreticilere sunulan belgelerde ürünlerin gerçek son kullanım yeri ve alıcısının gizlendiği ileri sürüldü.

7,6 MİLYON DOLARLIK TEK SEVKİYAT

Soruşturma dosyasındaki örneklerden biri de 2024 yılının başındaki bir sipariş. Buna göre Lui, bir ABD'li üreticiden yaklaşık 7 milyon 614 bin dolar karşılığında 27 sunucu satın aldı.

Sunucular Los Angeles'tan Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a gönderildi. ABD'li yetkililer, söz konusu 27 sunucunun daha sonra Çin'deki bir alıcıya ulaştırıldığını iddia ediyor.

ŞİRKET HESAPLARINA 176 MİLYON DOLAR AKTI

ABD Adalet Bakanlığı, Earthmade Computer'ın Ocak 2024 ile Ekim 2024 arasında Malezya merkezli iki sevkiyat şirketinden 176 milyon dolardan fazla ödeme aldığını açıkladı.

Savcılık, Lui'nin söz konusu teknoloji ürünlerinin Çin'e gönderilmesi için ABD hükümetinden gerekli ihracat lisanslarının alınması gerektiğini bildiğini ancak buna rağmen sevkiyatları farklı ülkeler üzerinden gerçekleştirdiğini öne sürdü.

ÜÇ AYRI SUÇLAMAYLA KARŞI KARŞIYA

Greg Lui hakkında; İhracat Kontrol Reformu Yasası ve İhracat İdaresi Düzenlemelerini ihlal etmek için komplo kurmak, yurt dışına kaçakçılık yapmak ve kara para aklamak için komplo kurmak suçlamaları bulunuyor.

Lui'nin ilk duruşmasının Los Angeles'taki federal mahkemede yapılması bekleniyor. Suçlu bulunması halinde suçlamalara bağlı olarak toplamda uzun süreli hapis cezalarıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.