Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak

Türkiye ile İsrail arasında Suriye üzerinden yaşanan gerilim Yunanistan'da da yakından takip ediliyor. Atina'daki tartışmalarda İsrail'in Suriye'deki askeri hamleleri, Türkiye'nin bölgedeki etkisi ve Yunanistan'ın İsrail'le geliştirdiği savunma ilişkileri birlikte değerlendiriliyor.

“ALEVLERİN EŞİĞİNDEYİZ”

Yunanistan merkezli BankingNews, gelişmeleri “İsrail ateşle oynuyor, Yunanistan alevlerin eşiğinde - Büyük bir şey olacak” ifadeleriyle değerlendirdi.

Analizde, Türkiye ile İsrail arasında Suriye üzerinden yaşanabilecek daha geniş çaplı bir gerilimin Yunanistan açısından da yeni bir güvenlik denklemi oluşturabileceği öne sürüldü.

İSRAİL'İN SURİYE'DEKİ HAMLELERİNE DİKKAT ÇEKTİLER

Yunan basınındaki değerlendirmede, İsrail'in Suriye'de henüz kurulmamış askeri kapasitelere yönelik gerçekleştirdiği saldırıların Ankara- Tel Aviv hattındaki gerilimi farklı bir boyuta taşıdığı savunuldu.

Bu kapsamda İsrail'in 18 Ağustos'ta Suriye'nin kuzeybatısındaki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne düzenlediği saldırı örnek gösterildi.

Analizde, söz konusu saldırının mevcut bir tehdide karşılık vermekten ziyade gelecekte ortaya çıkabileceği düşünülen askeri kapasiteyi engellemeye yönelik olduğu iddia edildi.

TÜRK RADARI DETAYI

Yunan basınının üzerinde durduğu başlıklardan biri de Türkiye'nin Suriye'deki olası askeri kapasitesi oldu.

Suriye'de kurulabilecek bir Türk radarının İsrail uçaklarının rotalarını, irtifalarını ve hareketlerini tespit edebileceği, bunun da İsrail'in bölgedeki operasyonlarını etkileyebileceği öne sürüldü.

Böyle bir gelişmenin Tel Aviv açısından yeni bir güvenlik hesabı yaratabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

YUNANİSTAN İÇİN ZOR DENKLEM

Analizde Yunanistan ile İsrail arasında son yıllarda gelişen savunma ilişkilerine de dikkat çekildi. İki ülke arasındaki iş birliğinin Yunanistan'a olası bir çatışmada otomatik olarak İsrail'in yanında yer alma yükümlülüğü getirmediğinin altı çizildi.

Buna karşın Atina ile Tel Aviv arasındaki operasyonel, teknolojik ve savunma sanayii bağlarının güçlenmesinin, Türkiye ile İsrail arasında büyük çaplı bir gerilim yaşanması halinde Yunanistan'ın konumuna ilişkin tartışmaları artırabileceği belirtildi.

Ege Denizi, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, kıta sahanlığı ve deniz yetki alanları gibi Türkiye ile Yunanistan arasındaki mevcut anlaşmazlıkların da olası bir Türkiye-İsrail geriliminde Atina açısından denklemi daha karmaşık hale getirebileceği savunuldu.

GÖZLER 27 EKİM'E ÇEVRİLDİ

Yunan basınının dikkat çektiği bir diğer başlık ise 27 Ekim'de yapılması planlanan İsrail seçimleri oldu. Türkiye'ye yönelik güvenlik söylemlerinin seçim sürecinde daha görünür hale geldiği değerlendirilirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun güvenlik konusunu seçim kampanyasının önemli başlıklarından biri haline getirdiği aktarıldı.

Türkiye-İsrail hattındaki gelişmelerin seçim sürecindeki siyasi söylemlerle birleşmesinin bölgedeki mevcut denklemi daha da karmaşık hale getirebileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

ATİNA'DA TÜRKİYE HESABI

Yunan basınındaki analizde, Türkiye ile İsrail arasında Suriye merkezli daha geniş bir gerilim yaşanması halinde Atina'nın İsrail'le geliştirdiği ilişkilerin sonuçlarını da hesaba katmak zorunda kalabileceği görüşü dile getirildi.

İsrail'in gelecekte ortaya çıkabileceğini değerlendirdiği tehditlere karşı önceden askeri müdahalede bulunma yaklaşımını sürdürmesi halinde, Yunanistan'ın İsrail'le yakınlığının bölgedeki olası sonuçlarının daha fazla tartışılabileceği belirtildi.