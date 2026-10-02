Nereden nereye! Yasin Kol bir zamanlar güvenlikti, şimdi Türkiye onu konuşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nereden nereye! Yasin Kol bir zamanlar güvenlikti, şimdi Türkiye onu konuşuyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nereden nereye! Yasin Kol bir zamanlar güvenlikti, şimdi Türkiye onu konuşuyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Hakemler dosyası" kapsamında gözaltına alınan Yasin Kol, son gelişmelerle birlikte yeniden gündemin merkezine oturdu. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile hemşeri olması ve hakemlik kariyerindeki yükselişi daha önce de tartışılan Kol'un, futbol dünyasına adım atmadan önce Trabzon'da güvenlik görevlisi olarak çalışması da yaşananların ardından tekrar konuşulmaya başlandı.

Türk futbolunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturmasında Süper Lig hakemi Yasin Kol'un gözaltına alınması gündeme damga vurdu.

Trabzon'da maçın ardından gözaltına alınan Kol'un evinde de arama yapıldı. Kol'un 7258 sayılı Kanun'a muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma iddiaları kapsamında soruşturulduğu öğrenildi.

GÜNDOĞDU İLE YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma sürecinde Yasin Kol ile MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu arasında gerçekleştiği belirtilen yazışmalar da ortaya çıktı. 26, 27 ve 29 Mayıs ile 1 Ekim 2025 tarihlerini taşıyan görüşmelerde hakem, VAR ve AVAR görevlendirmelerine ilişkin isimlerin konuşulduğu görüldü.

Nereden nereye! Yasin Kol bir zamanlar güvenlikti, şimdi <a class='keyword-sd' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a> onu konuşuyor

Kol'un Gündoğdu'ya bazı hakemlerin isimlerini ilettiği yazışmalar, son yaşananların ardından dikkatleri tecrübeli hakemin kariyerine çevirdi.

HACIOSMANOĞLU İLE HEMŞERİ OLMASI DAHA ÖNCE GÜNDEM OLMUŞTU

Trabzon'un Sürmene ilçesinde dünyaya gelen Yasin Kol'un TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile hemşeri olması da daha önce gündeme gelmişti. Kol'un kariyerindeki hızlı yükseliş ve aldığı önemli maçlar, özellikle alt klasmana düşürüldükten sonra yeniden Süper Lig'e dönmesiyle tartışma konusu olmuştu.

Nereden nereye! Yasin Kol bir zamanlar güvenlikti, şimdi Türkiye onu konuşuyor

"YETERSİZ" BULUNDU, BİR SEZON SONRA GERİ DÖNDÜ

Yasin Kol'un hakemlik kariyerindeki en dikkat çekici gelişmelerden biri 2024 yılında yaşandı. Kol, TFF tarafından "yetersiz" bulunduğu gerekçesiyle alt klasman hakemliğine düşürüldü. Ancak bir sonraki sezon yeniden üst klasmanda görevlendirildi ve Süper Lig maçlarında düdük çalmaya başladı.

SON 2 SEZONDA 6 DERBİ YÖNETTİ

Üst klasmana geri dönen Yasin Kol, kısa süre içerisinde Türkiye'nin en önemli karşılaşmalarında görev almaya başladı. Kol, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında 2 Fenerbahçe-Galatasaray, 2 Beşiktaş-Galatasaray ve 2 Fenerbahçe-Beşiktaş olmak üzere toplam 6 derbi yönetti.

Nereden nereye! Yasin Kol bir zamanlar güvenlikti, şimdi Türkiye onu konuşuyor

BİR ZAMANLAR GÜVENLİK GÖREVLİSİYDİ

Bugün Türk futbolunda yaşanan soruşturmayla gündemin merkezine oturan Yasin Kol'un hakemlikten önce yaptığı meslek ise daha önce de gündeme gelmişti. Sürmene Lisesi'nde eğitimini tamamlayan Kol, bir dönem güvenlik görevlisi olarak çalıştı. Aynı dönemde hakemliğe yan meslek olarak başlayan Kol, kariyerine alt liglerde devam etti. Özellikle Bölgesel Amatör Lig'de görev alan Kol, 3 Mart 2019'da ilk kez Süper Lig'de 4. hakem olarak sahaya çıktı. 2020-2021 sezonunda ise Süper Lig'de orta hakem olarak maç yönetmeye başladı.

Nereden nereye! Yasin Kol bir zamanlar güvenlikti, şimdi Türkiye onu konuşuyor

Bir dönem güvenlik görevlisi olarak çalışan Yasin Kol, yıllar içerisinde Süper Lig'e kadar yükselip derbilerde düdük çalan hakemlerden biri olurken, son yaşanan gelişmelerin ardından şimdi Türkiye'nin konuştuğu isimlerden biri haline geldi.

İbrahim Ethem HacıosmanoğluTürkiye Futbol FederasyonuTrabzonTürkiyeFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

100 gol attı, yine Milli Takım’a çağrılmadı Montella sebebini açıkladı 100 gol attı, yine Milli Takım'a çağrılmadı! Montella sebebini açıkladı
Bitlis Adilcevaz’da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Bitlis Adilcevaz'da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol’un ilk ifadesi İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi
Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz Belçika maçının kadrosundan çıkarıldı A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz Belçika maçının kadrosundan çıkarıldı
Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun
İş başvurusunda izdiham İşte Köfteci Yusuf’un olmazsa olmaz şartı İş başvurusunda izdiham! İşte Köfteci Yusuf'un olmazsa olmaz şartı
Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen... Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen...
Baba Vanga’dan 4 burç için dikkat çeken kehanet: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Baba Vanga'dan 4 burç için dikkat çeken kehanet: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Yüreğir’de minibüs dolmuşa çarptı: Şoför o sırada yolcularla konuşuyordu Yüreğir'de minibüs dolmuşa çarptı: Şoför o sırada yolcularla konuşuyordu
122 metre yükseğe saray kurdu Daha oturamadan elinden gitti 122 metre yükseğe saray kurdu! Daha oturamadan elinden gitti
15:45
ABD tarım dışı istihdam verisi beklentiyi karşılamadı, altın fiyatları uçuşa geçti
ABD tarım dışı istihdam verisi beklentiyi karşılamadı, altın fiyatları uçuşa geçti
15:41
Kadıköy’de 8 katlı binada yangın Vatandaşlar böyle kurtarıldı
Kadıköy'de 8 katlı binada yangın! Vatandaşlar böyle kurtarıldı
15:38
Rafael Leao, Ronaldo’yu yedi: Bizi ilgilendirmeyen bir konu
Rafael Leao, Ronaldo'yu yedi: Bizi ilgilendirmeyen bir konu
15:24
Vatikan’a giden Fahrettin Altun bambaşka biri oldu Yeni tarzı dikkat çekti
Vatikan'a giden Fahrettin Altun bambaşka biri oldu! Yeni tarzı dikkat çekti
15:18
Aziz Yıldırım kesenin ağzını açıyor Fenerbahçe’ye 2 transfer
Aziz Yıldırım kesenin ağzını açıyor! Fenerbahçe'ye 2 transfer
15:05
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
14:30
Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de banka promosyonlarından
Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de banka promosyonlarından
13:55
Büşra bebekten 23 gündür haber yok Baba diğer çocuğunu da balkondan atmış
Büşra bebekten 23 gündür haber yok! Baba diğer çocuğunu da balkondan atmış
13:47
Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti
Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti
13:01
Fon Koordinasyon Kurulu 2. kez toplandı: Geri ödeme takvimi ele alındı
Fon Koordinasyon Kurulu 2. kez toplandı: Geri ödeme takvimi ele alındı
11:07
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 16:31:41. #7.12#
SON DAKİKA: Nereden nereye! Yasin Kol bir zamanlar güvenlikti, şimdi Türkiye onu konuşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei