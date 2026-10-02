ABD tarım dışı istihdam verisi beklentiyi karşılamadı, altın fiyatları uçuşa geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD tarım dışı istihdam verisi beklentiyi karşılamadı, altın fiyatları uçuşa geçti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD’de zayıf gelen eylül ayı tarım dışı istihdam verisi ve %4,2'ye yükselen işsizlik oranı piyasaları hareketlendirdi. Beklentilerin altında kalan kritik veri sonrası gram altın 6.650 lira seviyesine kadar yükseldi.

ABD İstatistik Bürosu'nun açıkladığı verilerle eylül ayında tarım dışı istihdam 29 bin kişiyle beklentilerin oldukça altında kalırken, işsizlik oranı yüzde 4,2'ye yükseldi. ABD ekonomisinden gelen zayıf verilerin Fed'in faiz indirim beklentilerini güçlendirmesiyle gram altın 6 bin 650 lira seviyesine fırladı.

Küresel piyasaların odağındaki ABD eylül ayı istihdam verileri açıklandı. Ülkede tarım dışı istihdam eylülde 29 bin kişi artarak piyasalarda soğuma sinyallerini belirginleştirdi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi ise istihdamda 90 bin kişilik bir artış yönündeydi.

AĞUSTOS VERİSİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Öte yandan, önceki aylara ilişkin verilerde de aşağı yönlü düzeltmeler kaydedildi. Ağustos ayında daha önce 162 bin kişi olarak açıklanan tarım dışı istihdam artışı 133 bin kişi olarak revize edildi. Eylüldeki 29 binlik sınırlı artış, ABD iş gücü piyasasındaki ivme kaybının derinleştiğini ortaya koydu. Sektörel bazda bakıldığında ise imalat sektöründeki istihdam kazanımları zayıf seyretti; sektörde istihdam eylül ayında yalnızca 9 bin kişi arttı.

İŞSİZLİK ORANI BEKLENTİYİ AŞTI

ABD'de eylül ayı işsizlik oranı beklentilerin üzerine çıkarak yüzde 4,2 olarak gerçekleşti (Piyasa beklentisi yüzde 4,1 seviyesindeydi). İş gücüne katılım oranı ise yüzde 61,8 ile tahminlerin üzerinde bir seyir izledi. Açıklanan veriler, ABD iş gücü piyasasında istihdam artışının hız kestiğini ve işsizlik oranının öngörülerin üzerinde tırmandığını kanıtladı.

GRAM ALTINDA HIZLI TIRMANIŞ

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin elini güçlendiren zayıf istihdam ve yükselen işsizlik verisi, güvenli liman altın talebini anında tetikledi. Kritik veri ilan edilmeden önce 6 bin 610 lira seviyelerinde seyreden gram altın, açıklamanın hemen ardından sert bir yükseliş grafiği çizerek 6 bin 650 lira seviyelerine kadar tırmandı.

Amerika Birleşik DevletleriEkonomiGüncelEylülTarımSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Efe Efe:
    40TL yükselişi uçuşa geçti başlığıyla vermek müthiş habercilik 7 0 Yanıtla
  • 14531453 14531453:
    yıl sonuna kadar altın satılmaz alınmaz 4 0 Yanıtla
  • Nuri Aydemir Nuri Aydemir:
    uçtu uçtu yalan dolanla haböyke mileti yala getirmeyin 2 0 Yanıtla
  • haydar topçu haydar topçu:
    Tarım bahane 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

100 gol attı, yine Milli Takım’a çağrılmadı Montella sebebini açıkladı 100 gol attı, yine Milli Takım'a çağrılmadı! Montella sebebini açıkladı
Bitlis Adilcevaz’da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Bitlis Adilcevaz'da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol’un ilk ifadesi İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi
Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz Belçika maçının kadrosundan çıkarıldı A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz Belçika maçının kadrosundan çıkarıldı
Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun
İş başvurusunda izdiham İşte Köfteci Yusuf’un olmazsa olmaz şartı İş başvurusunda izdiham! İşte Köfteci Yusuf'un olmazsa olmaz şartı
Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen... Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen...
Baba Vanga’dan 4 burç için dikkat çeken kehanet: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Baba Vanga'dan 4 burç için dikkat çeken kehanet: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
16:11
Nereden nereye Yasin Kol bir zamanlar güvenlikti, şimdi Türkiye onu konuşuyor
Nereden nereye! Yasin Kol bir zamanlar güvenlikti, şimdi Türkiye onu konuşuyor
15:41
Kadıköy’de 8 katlı binada yangın Vatandaşlar böyle kurtarıldı
Kadıköy'de 8 katlı binada yangın! Vatandaşlar böyle kurtarıldı
15:38
Rafael Leao, Ronaldo’yu yedi: Bizi ilgilendirmeyen bir konu
Rafael Leao, Ronaldo'yu yedi: Bizi ilgilendirmeyen bir konu
15:24
Vatikan’a giden Fahrettin Altun bambaşka biri oldu Yeni tarzı dikkat çekti
Vatikan'a giden Fahrettin Altun bambaşka biri oldu! Yeni tarzı dikkat çekti
15:18
Aziz Yıldırım kesenin ağzını açıyor Fenerbahçe’ye 2 transfer
Aziz Yıldırım kesenin ağzını açıyor! Fenerbahçe'ye 2 transfer
15:05
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
14:30
Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de banka promosyonlarından
Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de banka promosyonlarından
13:55
Büşra bebekten 23 gündür haber yok Baba diğer çocuğunu da balkondan atmış
Büşra bebekten 23 gündür haber yok! Baba diğer çocuğunu da balkondan atmış
13:47
Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti
Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti
11:07
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 16:29:23. #.0.2#
SON DAKİKA: ABD tarım dışı istihdam verisi beklentiyi karşılamadı, altın fiyatları uçuşa geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei