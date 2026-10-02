İslam Memiş'ten altın için ezber bozan sözler: Farklı bir hikaye başlıyor - Son Dakika
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İslam Memiş'ten altın için ezber bozan sözler: Farklı bir hikaye başlıyor

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İslam Memiş\'ten altın için ezber bozan sözler: Farklı bir hikaye başlıyor
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Altındaki düşüşün arkasındaki 4 ana nedeni sıralayan İslam Memiş, Fed kararlarının ve küresel verilerin önceden satın alındığına dikkat çekti. Piyasanın mevcut verileri tükettiğini belirten Memiş, altının yoluna devam edebilmesi için barış odaklı "yeni ve farklı bir hikâye" arayışında olduğunu vurguladı.

Piyasa Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarında son dönemde yaşanan gerilemenin arkasındaki 4 temel sebebi açıklarken, piyasanın yükseliş için neye ihtiyaç duyduğunu netleştirdi. Mevcut küresel etkenlerin fiyatlandığını belirten Memiş, altının bundan sonraki süreçte "farklı bir hikâye" beklediğini vurguladı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturan küresel gelişmeleri ve önümüzdeki döneme ilişkin fiyatlama dinamiklerini değerlendirdi.

ALTINI DÜŞÜREN 4 ANA NEDEN

Uluslararası piyasalarda altını olumsuz etkileyen faktörlerin doğru idrak edilmesi gerektiğini belirten Memiş, öne çıkan 4 etkeni şöyle özetledi:

  • - Amerikan Tahvil Faizleri: Faizlerin %5'in üzerine çıkarak tarihi rekorlar kırması.
  • - Güçlenen Dolar: Dolar endeksinin %100'ün üzerine tırmanarak küresel ölçekte değer kazanması.
  • - Fed'in Faiz Beklentisi: ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 25 baz puanlık faiz artırımının piyasalarda fiyatlanması.
  • - Petrol Fiyatları: Yükselen petrol fiyatlarının enflasyonist baskıyı tetiklemesi.

"BUNDAN SONRA FARKLI BİR HİKAYE BEKLİYOR"

Fed’in olası faiz adımlarının ve küresel ekonomik verilerin piyasalar tarafından önceden satın alındığını ifade eden Memiş, altındaki fiyatlama mantığının değiştiğine dikkat çekti: "Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararı zaten önceden fiyatlanmıştı ve burada satışlar gördük. Beraberinde şu andaki koşullarda zaten Fed'in 25 baz puanlık faiz artırımı yine piyasalar tarafından fiyatlanıyor. Yani beklentiler önceden satın alındığı için sürpriz bir şey beklemiyorum. O yüzden altın bundan sonra farklı bir hikâye bekliyor. Yani ne dolar endeksini bekliyor ne petrolü bekliyor, çünkü altın bütün her şeyi gördü. Altının yükselişini destekleyen bütün faktörleri görmesine rağmen değer kaybetti. Bundan sonra altın veya altın yatırımcıları yeni bir hikâye arayışında. O da barıştan geçiyor. Barış umudunun gelmesi, ateşkes umudunun gelmesi gibi hikâyelerle yoluna devam etmek istiyor."

KASIM ORTASINA KADAR GRAM ALTIN VE ONS BEKLENTİSİ

Fiyat aralıklarına ilişkin teknik seviyeleri de paylaşan Memiş, şu değerlendirmelerde bulundu:

  • - Gram Altın (TL): Kasım ayının ortasına kadar 6.500 - 7.000 TL bant aralığında dalgalanma bekleniyor.
  • - Ons Altın ($): Kısa vadede 4.070 dolar seviyesi aşağıda kritik destek konumunda yer alırken, yukarıda 4.200 - 4.600 dolar aralığındaki hareketler öne çıkıyor.

ALIM FIRSATI UYARISI

Düğün yapacaklara, altın borcu bulunanlara ve uzun vadeli yatırımcılara seslenen Memiş, "Eğer yatırımcı en az bir yıl bekleyecekse ve bu hedefi sabırla koruyabilecekse, bu düşüşler bence kesinlikle bir alım fırsatıdır. Altın her zaman güvenli limandır ve uzun vadede yatırımcısını üzmez" diyerek uyarıda bulundu.

* BU BİR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR

İslam MemişEkonomiSözlerGüncelSon Dakika

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