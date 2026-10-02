34 yıllık ayakkabı devi satılıyor! 350\'den fazla mağazası var

İngiltere'nin köklü ayakkabı ve aksesuar markalarından Dune London'da yeni bir dönem gündemde. 1992 yılında kurulan şirket, kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Daniel Rubin'in emeklilik hazırlıkları kapsamında geleceğine ilişkin stratejik seçenekleri değerlendirmeye başladı. Masadaki seçenekler arasında şirketin satışı da bulunuyor ancak henüz kesinleşmiş bir karar yok.

KURUCUSU EMEKLİLİĞE HAZIRLANIYOR

Dune London'ın temellerini 1992 yılında Londra'da atan Daniel Rubin, 34 yılın ardından emekliliğe hazırlanıyor. Bu kararın ardından şirket yönetimi yeni yatırım, ortaklık veya sahiplik değişikliği gibi farklı modeller üzerinde çalışmaya başladı.

Şirketin stratejik değerlendirme sürecinde FTI Consulting'in birleşme ve satın alma ekibinden destek aldığı bildirildi. Görüşmeler henüz başlangıç aşamasında bulunurken olası bir satış da değerlendirilen seçenekler arasında yer alıyor.

Rubin, Dune London'ın güçlü bir marka olduğunu ve özellikle uluslararası pazarlarda büyüme açısından önemli fırsatlar bulunduğunu belirtti. Şirketin geleceğiyle ilgili alınacak kararların markanın uzun vadeli gelişimi, çalışanları ve müşterileri dikkate alınarak verileceğini ifade etti.

350'DEN FAZLA MAĞAZASI BULUNUYOR

Londra'daki küçük bir satış noktasından yola çıkan Dune London, geçen 34 yılda uluslararası bir markaya dönüştü. Bugün dünya genelinde 350'den fazla mağaza ve satış noktasına sahip olan şirketin faaliyetleri 37 pazara yayılıyor. Markanın ürünlerinin 1000'den fazla dağıtım noktasında müşterilerle buluştuğu belirtiliyor.

Dune London yalnızca kendi mağazaları üzerinden faaliyet göstermiyor. Şirketin ürünleri İngiltere'de Next ve Frasers gibi perakendecilerde, ABD'de ise Nordstrom ve Dillard's gibi zincirler üzerinden satışa sunuluyor.

ZARARI YÜZDE 50,7 ARTTI

Satış ihtimalinin gündeme geldiği dönemde şirketin finansal tablosundaki bozulma da dikkat çekiyor. Şubat 2025'te sona eren mali yılda Dune London'ın zararı yüzde 50,7 artışla 5,9 milyon sterline çıktı.

Şirketin FAVÖK'ü de aynı dönemde sert düşüş gösterdi. Önceki dönemde 4,9 milyon sterlin seviyesinde bulunan FAVÖK'ün 200 bin sterline kadar gerilediği bildirildi.

SATIŞ İHTİMALİ MASADA

Finansal sonuçlara rağmen şirket yönetimi özellikle İngiltere dışındaki pazarlarda büyüme potansiyelinin sürdüğünü düşünüyor. Olası yatırımcı veya yeni bir sahiplik yapısının markanın uluslararası genişlemesine hız kazandırabileceği değerlendiriliyor.

Dune London'ın kesin olarak satıldığına ilişkin henüz bir karar bulunmuyor. Yönetim, satışın yanı sıra yeni yatırım ve ortaklık modellerini de değerlendiriyor. Daniel Rubin'in emeklilik hazırlıklarıyla başlayan sürecin hangi seçenekle sonuçlanacağı önümüzdeki dönemde netleşecek.