İzmir\'de Özlem Gültekin Çelik\'in ölümü soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı

Haber spikeri Erhan Çelik'in eşi Özlem Gültekin Çelik'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Otopside yüksek dozda propofol sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Çelik'e söz konusu maddeyi temin ettikleri iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de 13 Ağustos'ta hayatını kaybeden Özlem Gültekin Çelik'in ölümüne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Narkotik Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma sürüyor.

OTOPSİDE ÖLÜM NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Özlem Gültekin Çelik'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla yapılan otopside, yüksek dozda "propofol indüksiyonu" sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi.

GİZLİ TANIK BEYANLARI VE TELEFONLAR İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında gizli tanık beyanları alınırken cep telefonlarında da inceleme yapıldı. Elde edilen bulgular doğrultusunda, olay günü Çelik'in ölümüne neden olan maddeyi temin ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimat doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda Ç.K., F.A., H.Ç., H.Y. ve P.Ç. gözaltına alındı.