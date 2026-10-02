Trump: Avrupa 50 milyon varil dizel yakıt stokunu piyasaya sürecek - Son Dakika
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Trump: Avrupa 50 milyon varil dizel yakıt stokunu piyasaya sürecek

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Trump: Avrupa 50 milyon varil dizel yakıt stokunu piyasaya sürecek
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Avrupa, ABD Başkanı Trump'ın dizel rezervlerinin üçte birinden fazlasını piyasaya sürmezse ihracata kısıtlama getirme tehdidine karşı boyun eğdi. Donald Trump yaptığı açıklamada, "Avrupa, 50 milyon varil dizel yakıt stoklarını piyasaya sürme konusunda anlaşmaya vardı. Süreç derhal başlayacak." dedi. G7 ülkelerinden de, "Süreç 4 ayda tamamlanacak. İlk 20 gün büyük miktarda dizel yakıt piyasaya verilecek." açıklaması geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ihracatı kısıtlama tehdidinin ardından Avrupa geri adım atarak acil durum dizel rezervlerini açmayı kabul etti. Trump Avrupa ülkelerinin stoklarındaki 50 milyon varil dizel yakıtı piyasaya süreceğini açıkladı.

AVRUPA, DİZEL STOKLARINI PİYASAYA SÜRMEYE HAZIRLANIYOR

Trump, "Avrupa, 50 milyon varil dizel yakıt stoklarını piyasaya sürme konusunda anlaşmaya vardı. Süreç derhal başlayacak." ifadelerini kullandı.

MACRON: 100 MİLYON VARİLE KADAR YAKIT VE PETROL SERBEST BIRAKILACAK

Konuya ilişkin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan da açıklama geldi. Macron, "G7 ülkeleri 100 milyon varile kadar dizel yakıt  ve ham petrol stokunu serbest bırakacak." dedi.

G7: SÜREÇ 4 AYDA TAMAMLANACAK

G7 ülkelerinden yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: "Süreç 4 ayda tamamlanacak. İlk 20 gün büyük miktarda dizel yakıt piyasaya verilecek."

TRUMP'TAN AVRUPA'YA "DİZEL" TEHDİDİ

Politico internet sitesinde yer alan habere göre, ABD Enerji Bakanı Chris Wright, AB ülkelerine ABD Başkanı Donald Trump'ın gündeme getirdiği dizel ihracatını yasaklama seçeneğine alternatif olarak bir teklif götürmüştü.

Teklif, AB ülkelerinin ulusal stratejik rezervlerinden koordineli biçimde dizel piyasaya sürmelerini öngörüyordu. Bu kapsamda, AB ülkelerinden stratejik rezervlerindeki 120 milyon varil dizel 180 gün içinde piyasaya sürmeleri istenmişti.

Bu miktar AB ülkelerinin yaklaşık 315 milyon varil olan toplam dizel rezervinin üçte birinden fazlasına karşılık geliyor. AB ülkeleri arasında en fazla dizel rezervleri Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Polonya’da bulunuyor. ABD Başkanı Trump, dizel ihracatına kısıtlama getirme seçeneğinin halen gündemde olduğunu açıklamıştı.

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SON DAKİKA: Trump: Avrupa 50 milyon varil dizel yakıt stokunu piyasaya sürecek - Son Dakika
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