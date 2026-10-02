93 yaşındaki kadına tecavüz edip öldürdü! Yakalandığı yer kan dondurdu

Fransa'nın Toulouse kentinde 93 yaşındaki engelli Marie-Louise'un evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada otopsi sonuçları ortaya çıktı. İncelemede cinsel şiddeti düşündüren lezyonlar, kaburga ve omurga kırıkları, yüzünde çok sayıda morluk ile boynunda boğulmayla uyumlu travmatik izler tespit edildi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ek incelemeler sürüyor.

KOMŞULAR SESLERİ DUYUP POLİSİ ARADI

Olay, 27 Eylül'de Toulouse'un Minimes bölgesinde meydana geldi. Komşuların evden gelen bağırışlar, küfürler ve darbe seslerini duyması üzerine polis ekipleri adrese yönlendirildi.

Ekipler eve girdiklerinde yerde ve yatakta kan izleriyle karşılaştı. Yapılan aramada Marie-Louise'un cansız bedeni banyoda bulundu. 34 yaşındaki bir erkek şüphelinin ise çıplak ve alkollü halde kadının üzerinde bulunduğu bildirildi.

AYLARDIR YATAĞA BAĞIMLIYDI

Marie-Louise'un geçirdiği rahatsızlığın ardından aylardır yatağa bağımlı olduğu ve tek başına hareket etmekte zorlandığı belirtildi. Çevresindekilerin günlük ihtiyaçlarında yardımcı olduğu yaşlı kadının, bakıcıları ve yakınlarının kolaylıkla içeri girebilmesi için kapısını zaman zaman kilitlemediği aktarıldı.

ŞÜPHELİ OLAY YERİNDE YAKALANDI

Polis, olay yerindeki 34 yaşındaki Sudanlı şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin yakalandığı sırada alkollü olduğu, polise direndiği ve müdahale sırasında bir polis memurunu yaraladığı belirtildi.

Şüphelinin geçmişine ilişkin ilk haberlerde birbiriyle çelişen bilgiler yer aldı. Bazı yayınlar daha önce polisle karşı karşıya geldiğini öne sürerken, daha sonraki haberlerde Fransa'da mülteci statüsüne sahip olduğu ve sabıka kaydının bulunmadığı bildirildi.

OTOPSİDE CİNSEL ŞİDDET VE BOĞULMA BULGULARI

Otopsi, soruşturmanın seyrini değiştiren bulguları ortaya çıkardı. Toulouse Savcılığına göre 93 yaşındaki kadında cinsel şiddeti düşündüren lezyonların yanı sıra kaburga ve omurga kırığı, yüz bölgesinde morluklar ve boynunda havasız bırakılmayla uyumlu travmatik yaralanmalar tespit edildi. Adli tıp uzmanlarının yapacağı ek incelemelerle Marie-Louise'un kesin ölüm nedeninin belirlenmesi bekleniyor.

TECAVÜZLE BAĞLANTILI CİNAYET SUÇLAMASI

Savcılık, 34 yaşındaki şüpheli hakkında “tecavüzden önce veya sonra işlenen cinayet” kapsamında adli soruşturma başlatılmasını talep etti. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında psikiyatrik değerlendirme yapılması da gündemde.

Polis şimdi şüphelinin eve nasıl girdiğini, Marie-Louise'u daha önceden tanıyıp tanımadığını ve olayın tam olarak nasıl gerçekleştiğini belirlemeye çalışıyor.