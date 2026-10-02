İş başvurusunda izdiham! İşte Köfteci Yusuf'un olmazsa olmaz şartı

İş başvurusunda izdiham! İşte Köfteci Yusuf'un olmazsa olmaz şartıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ’da açılacak yeni Köfteci Yusuf şubesi için düzenlenen iş görüşmelerinde büyük yoğunluk yaşandı. İzdihama yol açan başvurularda firmanın sunduğu cazip imkanlar dikkat çekerken, mülakattaki "Sakal" şartı da dikkat çekti.
Ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf’un Tekirdağ’da faaliyete geçireceği yeni şubesi için gerçekleştirdiği toplu iş görüşmesi yoğun ilgi gördü. Başvuru yapmak isteyen vatandaşların oluşturduğu uzun kuyruklar ve yaşanan izdiham kameralara yansıdı.
"VAZGEÇEMEYENLERLE VEDALAŞABİLİRİZ"
İş görüşmesi sırasında adaylara yapılan bilgilendirmede hijyen ve kurumsal standartlar kapsamında sakal kuralına vurgu yapıldı. Mülakatı gerçekleştiren yetkilinin, "Sakal bizim için çok kritik bir konu. Vazgeçemeyen arkadaşlarla vedalaşabiliriz" ifadelerini kullanması başvuru yapanlar arasında dikkat çekti.
DİKKAT ÇEKEN ÇALIŞMA ŞARTLARI
İş başvurusunda yaşanan yoğunluğun ardındaki çalışma şartları ve sağlanan sosyal haklar da ortaya çıktı. Köfteci Yusuf'un yeni personeline sunduğu imkanlar şu şekilde sıralandı:
- Maaş: 40.000 TL net ücret
- Yemek: Günde 2 öğün yemek imkanı
- Ulaşım: Servis olanağı veya aylık Akbil/ulaşım ücreti desteği
- Sağlık: 2 aylık deneme süresinin ardından Özel Sağlık Sigortası
- Doğum Günü Hediye Çeki: 2.500 TL değerinde hediye çeki
- Bayram Primi: 8.500 TL tutarında bayram ikramiyesi
- Erzak Desteği: Her ay kasap bölümünden düzenli erzak yardımı
Sizin düşünceleriniz neler ?