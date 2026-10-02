Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun - Son Dakika
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Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun

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Ankara’da bir restoranda arkadaşıyla yemek yiyen bir kadın vatandaş, masaya gelen 2 bin 430 liralık hesaba tepki gösterdi. İçinde et veya tatlı bulunmayan basit menüye ödediği tutarı paylaşan kadın, "Bize yazıklar olsun, burada bir daha yemek yemeyeceğiz" diyerek isyan etti.

Başkent Ankara'da bir restoranda yaşanan hesap şoku, fahiş fiyat tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Arkadaşıyla birlikte yemek yemek için bir restorana giden kadın müşteri, adisyonu görünce gözlerine inanamadı.

"İÇİNDE ET YOK, TATLI YOK, ARA SICAK YOK"

Sipariş ettikleri basit menü için masaya 2 bin 430 TL hesap gelmesi üzerine duruma tepki gösteren vatandaş, yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi. Menüde lüks sayılabilecek hiçbir ürün bulunmadığını vurgulayan kadın müşteri, tepkisini şu sözlerle ifade etti: "İki tavuk çorbası, bir lahmacun, bir patates püresi, bir semizotu, kola ve su... İçinde et yok, tatlı yok, ara sıcak yok. Bize yazıklar olsun, burada bir daha yemek yemeyeceğiz."

Ödenen fahiş hesaba tepki gösteren kadının paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem olarak restoranlardaki fiyat artışları tartışmasını yeniden alevlendirdi.

Yemek TarifiAnkaraGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • NET VİZYON NET VİZYON:
    5 ÇEŞİT SAYDIN.DAHA NE YİYECEKSİN.AZ BİLE GELMİŞ 1 49 Yanıtla
    Osman A Osman A:
    Sen saraylarda padişah sofrasında yemek yiyorsun galiba ki sana ucuz gelmiş. 29 1
    Samatek Otomotiv Samatek Otomotiv:
    iki çorba 120 tl 1 lahmacun 100 tl bir patates püresi 80 tl semizotu 70 tl iki kola 120 tl ve iki su 40 tl toplam: 530 TL yapacak normal esnaf dükkanında 1900 TL fazladan para alınmış. halbuki bu saydıkların toplam maliyeti 200 tl bile değil 25 0
    Serkan ergezer Serkan ergezer :
    AKP MHP TROLLERİDE ÜLKENİN EKONOMİSİNİ GÜLLÜK GÜLİSTAN GÖSTERSİN DESİN CAFELER TIKA BASA DOLU ONUN İÇİN BUNLAR 25 SENEDİR İKTİDARDALAR CAHİL OLDUĞUMUZ İÇİN 2500 HESAP DEMEK ÜLKENİN ANAHTARI TESLİM ETMEK DEMEKTİR 0 2
  • Samatek Otomotiv Samatek Otomotiv:
    bir çok ülke gezdim dünyada bizim ülke kadar kazıkçı yok. kendileri de biliyorlar yemek yedikten sonra pazarlık yapamayacağını. kafir olan Avrupa Müslüman olan Türkiye'den daha iyi. düşün bunu kendi vatandaşına yapıyor acaba yabancı Turistlere neler yapmazlar 25 0 Yanıtla
  • fatih topaktaş fatih topaktaş:
    ozaman Diyarbakır da ye sen 2 20 Yanıtla
  • Hasan Koca Hasan Koca:
    Sonuna kadar haklı asgari ücretle çalışan bir insanın 2 günlük kazancı 17 0 Yanıtla
  • soner genç soner genç:
    Vallahi insanlar bazı şeylerden vazgeçecek Gerekirse 2 ay gitmeyecek hepsi kuzu gibi normale döner dükkanı kiraya veren de normale döner herkes normale döner Bu sefer insanlar kazıklanmaz 9 0 Yanıtla
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