Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun

Başkent Ankara'da bir restoranda yaşanan hesap şoku, fahiş fiyat tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Arkadaşıyla birlikte yemek yemek için bir restorana giden kadın müşteri, adisyonu görünce gözlerine inanamadı.

"İÇİNDE ET YOK, TATLI YOK, ARA SICAK YOK"

Sipariş ettikleri basit menü için masaya 2 bin 430 TL hesap gelmesi üzerine duruma tepki gösteren vatandaş, yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi. Menüde lüks sayılabilecek hiçbir ürün bulunmadığını vurgulayan kadın müşteri, tepkisini şu sözlerle ifade etti: "İki tavuk çorbası, bir lahmacun, bir patates püresi, bir semizotu, kola ve su... İçinde et yok, tatlı yok, ara sıcak yok. Bize yazıklar olsun, burada bir daha yemek yemeyeceğiz."

Ödenen fahiş hesaba tepki gösteren kadının paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem olarak restoranlardaki fiyat artışları tartışmasını yeniden alevlendirdi.