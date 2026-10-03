Akaryakıtta peş peşe indirim! Motorinde tabela yine değişiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akaryakıtta peş peşe indirim! Motorinde tabela yine değişiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Akaryakıtta peş peşe indirim! Motorinde tabela yine değişiyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Motorin fiyatlarında sürücüleri sevindirecek yeni bir indirim beklentisi oluştu. Geçtiğimiz günlerde yapılan 2,22 TL'lik indirimin ardından, 6 Ekim'den itibaren motorinin litre fiyatında 4,95 TL'lik yeni bir düşüş bekleniyor. İndirimin pompaya yansımasıyla İstanbul'da motorinin litresinin 90,03 TL'ye gerilemesi öngörülüyor.

ABD ile İran arasında yaşanan gerilimin küresel petrol fiyatlarında yarattığı dalgalanma, yurt içi akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde litre fiyatında 2,22 liralık düşüş kaydedilen motorin grubunda yeni bir indirim daha gündeme geldi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 6 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 4,95 liralık bir indirim yapılması bekleniyor.

İNDİRİM SONRASI YENİ FİYAT LİSTESİ

Söz konusu 4,95 liralık indirimin pompaya yansıması durumunda, motorinin litre fiyatlarında oluşacak yeni tablo şu şekilde olacak:

İstanbul: 90,03 TL

Ankara: 91,13 TL

İzmir: 91,43 TL

Doğu İlleri: 92,83 TL

İstanbulEkonomi6 EkimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Kenan Aslan Kenan Aslan:
    bir hafta sonra indirimin 3 kat fazlasını tekrar geçirirler 4 0 Yanıtla
  • yakupdenli29.yd yakupdenli29.yd:
    ulan motorini 1.5 ayda 80 101 tl yi gördü şimdi indirim yaparken 2.3 (4) büyük indirim oluyor 1 0 Yanıtla
  • Timuçin Aksaçlı Timuçin Aksaçlı:
    Erken seçim olsun artık bunlar milletin aklıyla oynuyor ocaktan buyana herşey yüzde beşyüz fırlamış milli gelirlerimiz satılmış enflayon almış başını gidiyo yazıklar olsun 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
BDDK’dan cep telefonu kredileri ve kredi kartlarına yeni düzenleme BDDK’dan cep telefonu kredileri ve kredi kartlarına yeni düzenleme
Gaziantep’te aile faciası: Anne kendini attı, baba ve 5 yaşındaki oğlu peşinden gitti Gaziantep’te aile faciası: Anne kendini attı, baba ve 5 yaşındaki oğlu peşinden gitti
Cornell’de 7 erkek öğrencinin tecavüz iddiasına New York Valisi özel savcı atadı Cornell'de 7 erkek öğrencinin tecavüz iddiasına New York Valisi özel savcı atadı
Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan’ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu
9 milyon balığı göllere bıraktılar 54 yıl sonra pişman oldular 9 milyon balığı göllere bıraktılar! 54 yıl sonra pişman oldular
10:12
Ne yaptın Barış Alper Yılmaz Dünyaya madara olduk
Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Dünyaya madara olduk
09:47
Rakam öyle böyle değil Mustafa Sandal’ın eşinin yaptığı vurgun dudak uçuklattı
Rakam öyle böyle değil! Mustafa Sandal’ın eşinin yaptığı vurgun dudak uçuklattı
09:45
AK Partili vekil Serkan Bayram canlı yayında patladı: Fatma Betül yesin diye mi
AK Partili vekil Serkan Bayram canlı yayında patladı: Fatma Betül yesin diye mi?
09:19
Fon soruşturmasında 20 kişi daha tutuklandı, toplam sayı 85’e yükseldi
Fon soruşturmasında 20 kişi daha tutuklandı, toplam sayı 85'e yükseldi
09:11
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı!
08:18
Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş gözaltına alındı
Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 10:47:00. #7.12#
SON DAKİKA: Akaryakıtta peş peşe indirim! Motorinde tabela yine değişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei