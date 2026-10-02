Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de banka promosyonlarından - Son Dakika
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Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de banka promosyonlarından

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Bankaların Ekim 2026 emekli promosyonlarında duyurduğu 40 bin liraya varan rekor rakamların arkasından ek şartlar çıktı. Fatura, kart harcaması ve sigorta gibi şartları kabul etmeyen emekliler için temel promosyonlar 5 bin ila 15 bin TL arasında kalıyor.

Bankalar Ekim 2026 dönemiyle birlikte emekli promosyon kampanyalarını güncelleyerek 40 bin liraya varan rakamlar duyurdu. Ancak reklamlardaki yüksek tutarları alabilmek için fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve sigorta gibi şartlar koşuluyor; ek şart istemeyen temel promosyonlar ise 5 bin TL ile 15 bin TL arasında kalıyor.

Bankalar, Ekim 2026 itibarıyla emekli maaş müşterilerini çekmek amacıyla promosyon yarışını kızıştırdı. Reklamlarda 40 bin liraya varan yüksek tutarlar öne çıkarılsa da emeklilerin bu paranın tamamını alabilmesi için ek sözleşme ve yükümlülük altına girmesi gerekiyor. Sadece 3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan alma sözü veren emekliler, açıklanan rekor rakamların oldukça altında kalan temel promosyon tutarlarıyla karşılaşıyor.

YÜKSEK PROMOSYON İÇİN EK ŞARTLAR ZORUNLU

Bankaların duyurduğu rekor ödeme miktarlarının büyük bir bölümü; otomatik fatura ödeme talimatı verme, kredi kartıyla belirlenen tutarlarda harcama yapma, sigorta poliçesi yaptırma, mevduat hesabı açma veya kredili mevduat hesabı (KMH) kullanma gibi ek koşullara bağlanmış durumda. Herhangi bir ek yükümlülük altına girmek istemeyen ve yalnızca maaşını taşıyan emeklilere ödenen temel promosyonlar ise maaş tutarına göre genellikle 5.000 TL ile 15.000 TL arasında sınırlı kalıyor.

BANKALARIN EKİM 2026 PROMOSYON MİKTARLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

Ekim ayı itibarıyla bankaların sunduğu koşulsuz temel promosyonlar ile ek şartlar sağlandığında ulaşılan toplam kazanımlar şu şekilde listelendi:

  • İş Bankası: Maaşa göre 15.000 TL'ye varan koşulsuz nakit promosyon sunuyor. Otomatik fatura talimatı ve kart puanı kampanyaları gibi ek şartlar tamamlandığında toplam ödeme ve kazanım 25.000 TL ile 35.000 TL arasına ulaşıyor.
  • Akbank: Emeklilere 15.000 TL'ye varan kart puanı (chip-para) imkanı sunuyor. Maaşı taşıma (3.000 TL), Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptırma (5.500 TL), 2 otomatik fatura talimatı verme (3.000 TL), Axess veya Wings kart harcaması (3.000 TL) ve mobil uygulama kullanımıyla (500 TL) ek puan kazandırıyor.
  • QNB: Doğrudan nakit promosyonları maaş aralığına göre ödüyor. 0-9.999 TL arası maaş alanlara 8.500 TL, 10.000-14.999 TL arasına 13.500 TL, 15.000-19.999 TL arasına 16.500 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 20.000 TL net ödeme yapıyor.
  • Yapı Kredi: Ek şart istemeyen promosyon miktarı maaşa göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında değişiyor. Fatura talimatı (5.000 TL'ye kadar), kredi kartı harcaması (5.000 TL'ye kadar), dijital bankacılık kullanımı (2.000 TL) ve mobilden yeni müşteri olma (3.000 TL) şartlarıyla toplam ödeme 30.000 TL'ye çıkıyor.
  • ING: Maaşa bağlı temel promosyon 6.250 TL ile 15.000 TL arasında veriliyor. Otomatik fatura talimatı (4.000 TL), Turuncu Hesap açma (3.500 TL), kredi kullanımı (3.500 TL), kart harcaması (4.000 TL) ve mobilden müşteri olma (2.000 TL) şartlarıyla toplam promosyon 32.000 TL'yi buluyor.
  • DenizBank: Ek şartsız promosyon 5.000 TL ile 12.000 TL arasında kalıyor. Ek hesap kullanımı (2.000 TL), 2 fatura talimatı (6.000 TL - 7.000 TL) ve kredi kartı kullanımı (8.000 TL) şartlarıyla toplam tutar 30.000 TL seviyesine yükseliyor.
  • Garanti BBVA: Maaşa göre 15.000 TL'ye kadar ek şart istemeyen nakit promosyon sağlıyor. Kart harcaması (6.000 TL), avans hesap kullanımı (2.000 TL) ve yeni sigorta yaptırma (2.000 TL) şartlarıyla 10.000 TL'ye varan ek hediye puan vererek toplam kazanımı 25.000 TL'ye tamamlıyor.
  • Türkiye Finans: Maaşını taşıyanlara 27.000 TL'ye varan nakit promosyon ve hediye puan imkanı sunuyor. Ayrıca bankaya getirilen her emekli yakını için 5.000 TL'ye varan ek nakit ödül veriliyor. Başvurular mobil uygulama, internet şubesi ve müşteri hizmetleri üzerinden yapılabiliyor.
  • Kuveyt Türk: Koşulsuz promosyon miktarı 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişiyor. Kredi kartı kullanımı (1.000 TL) ve fatura talimatı (1.000 TL) ek şartlarıyla toplam ödeme 14.000 TL'ye ulaşıyor.
  • Ziraat Bankası ve Halkbank: Kamu bankalarında ek şart veya koşul aranmaksızın doğrudan maaş miktarına göre ödeme yapılıyor. Maaşı 10.000 TL'ye kadar olanlara 5.000 TL (Ziraat Bankası), 10.000 - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL, 15.000 - 19.999 TL arası alanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri alanlara ise 12.000 TL promosyon veriliyor.
SigortaEkonomiGüncelBankaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • hsyndalci hsyndalci:
    Emekliyi bu sırtlanlara yem eden ,oyuncak edenleri Allaha havale ediyorum. 11 0 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay Mehmet Ali Karatay:
    duyduğum en güzel haber seçime yakın bir parmak bal verirler seseleri kesilir gene değişen bir şey olmaz 7 0 Yanıtla
    Tamer Erenel Tamer Erenel:
    Herzamanki gibi degisen birsey olmaz it urur kervan yurur 2 0
  • monşer null monşer null:
    Yine yalanlar 2 0 Yanıtla
  • Tamer Erenel Tamer Erenel:
    Birine 100 bin promosyon digerine 10 bin Allahtan revami 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de banka promosyonlarından - Son Dakika
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