Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de banka promosyonlarından

Bankalar Ekim 2026 dönemiyle birlikte emekli promosyon kampanyalarını güncelleyerek 40 bin liraya varan rakamlar duyurdu. Ancak reklamlardaki yüksek tutarları alabilmek için fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve sigorta gibi şartlar koşuluyor; ek şart istemeyen temel promosyonlar ise 5 bin TL ile 15 bin TL arasında kalıyor.

Bankalar, Ekim 2026 itibarıyla emekli maaş müşterilerini çekmek amacıyla promosyon yarışını kızıştırdı. Reklamlarda 40 bin liraya varan yüksek tutarlar öne çıkarılsa da emeklilerin bu paranın tamamını alabilmesi için ek sözleşme ve yükümlülük altına girmesi gerekiyor. Sadece 3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan alma sözü veren emekliler, açıklanan rekor rakamların oldukça altında kalan temel promosyon tutarlarıyla karşılaşıyor.

YÜKSEK PROMOSYON İÇİN EK ŞARTLAR ZORUNLU

Bankaların duyurduğu rekor ödeme miktarlarının büyük bir bölümü; otomatik fatura ödeme talimatı verme, kredi kartıyla belirlenen tutarlarda harcama yapma, sigorta poliçesi yaptırma, mevduat hesabı açma veya kredili mevduat hesabı (KMH) kullanma gibi ek koşullara bağlanmış durumda. Herhangi bir ek yükümlülük altına girmek istemeyen ve yalnızca maaşını taşıyan emeklilere ödenen temel promosyonlar ise maaş tutarına göre genellikle 5.000 TL ile 15.000 TL arasında sınırlı kalıyor.

BANKALARIN EKİM 2026 PROMOSYON MİKTARLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

Ekim ayı itibarıyla bankaların sunduğu koşulsuz temel promosyonlar ile ek şartlar sağlandığında ulaşılan toplam kazanımlar şu şekilde listelendi: