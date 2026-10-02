Yüreğir'de minibüs dolmuşa çarptı: Şoför o sırada yolcularla konuşuyordu

Yüreğir'de minibüs dolmuşa çarptı: Şoför o sırada yolcularla konuşuyorduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Karataş Bulvarı'nda sabah saatlerinde bir minibüs, önünde duraklayan dolmuşa arkadan çarptı. Şoförün yolcularla konuştuğu anlarda yaşanan kaza minibüsteki araç kamerası tarafından kaydedildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan bazı yolcular hafif yaralandı; sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldüler. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
ADANA'da sürücüsünün yolcularla konuştuğu minibüs önündeki dolmuşa çarptı. Bazı yolcuların hafif yaralandığı kaza, araç kamerasına yansıdı.
ŞOFÖR YOLCULARLA KONUŞUYORDU
Kaza, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi Karataş Bulvarı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen şoförün yolcularla konuştuğu sırada kullandığı minibüs, önünde duraklayan dolmuşa çarptı. Kazada, savrulan bazı yolcular hafif yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza anı araç kamerasına yansıdı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
Suç kimde: şoförde mi yolcularda mı?
Sizin düşünceleriniz neler ?