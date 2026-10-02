Gündoğdu-Kol yazışmalarında çarpıcı detay! İsimleri verdi, 3 gün sonra derbiye çıktılar - Son Dakika
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Gündoğdu-Kol yazışmalarında çarpıcı detay! İsimleri verdi, 3 gün sonra derbiye çıktılar

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Gündoğdu-Kol yazışmalarında çarpıcı detay! İsimleri verdi, 3 gün sonra derbiye çıktılar
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Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasında 26, 27 ve 29 Mayıs ile 1 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleştiği belirtilen yazışmaların ardından dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Kol'un söz konusu görüşmelerde isimleri geçen hakemlerin yer aldığı kadrolarla yönettiği ilk karşılaşmaların Fatih Karagümrük-Bandırmaspor ve Galatasaray-Beşiktaş maçları olduğu görüldü.

Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasında gerçekleştiği belirtilen ve hakem görevlendirmelerinin konuşulduğu yazışmalarla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Gündoğdu-Kol yazışmalarında çarpıcı detay! İsimleri verdi, 3 gün sonra derbiye çıktılar
Gündoğdu-Kol yazışmalarında çarpıcı detay! İsimleri verdi, 3 gün sonra derbiye çıktılar
Gündoğdu-Kol yazışmalarında çarpıcı detay! İsimleri verdi, 3 gün sonra derbiye çıktılar

26, 27 ve 29 Mayıs 2025 ile 1 Ekim 2025 tarihlerini taşıyan görüşmelerin ardından Yasin Kol'un söz konusu hakem kadrolarıyla yönettiği ilk maçlar dikkat çekti.

İLK MAÇ KARAGÜMRÜK-BANDIRMASPOR

Yasin Kol, 29 Mayıs 2025'te oynanan Trendyol 1. Lig Yükselme Play-Off Finali'nde Fatih Karagümrük ile Bandırmaspor arasında oynanan karşılaşmayı yönetti. Fatih Karagümrük'ün uzatmalar sonunda 3-1 kazandığı karşılaşmada Yasin Kol'un yardımcıları Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci oldu. Mücadelenin VAR koltuğunda Atilla Karaoğlan, AVAR'da ise Özgür Yankaya görev yaptı.

Gündoğdu-Kol yazışmalarında çarpıcı detay! İsimleri verdi, 3 gün sonra derbiye çıktılar

"ATİLLA VAR, ÖZGÜR ABİ AVAR OLSUN"

26 ve 27 Mayıs tarihli yazışmalarda Yasin Kol'un Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci ve Çağdaş Altay'ın isimlerini Gündoğdu'ya ilettiği görülmüştü.

Gündoğdu'nun "Özgür'ün yanına AVAR'ı kim olsun istersin" mesajına Kol, "Başkanım Atilla olsun" yanıtını vermiş, ardından "Atilla VAR, Özgür abi AVAR olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Bu yazışmalardan iki gün sonra oynanan Karagümrük-Bandırmaspor karşılaşmasında Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yardımcı hakem, Atilla Karaoğlan VAR, Özgür Yankaya ise AVAR olarak görev yaptı.

1 EKİM'DE YENİ HAKEM LİSTESİ

Yasin Kol ile Ferhat Gündoğdu arasındaki 1 Ekim 2025 tarihli yazışmalarda da hakem isimlerinin konuşulduğu görüldü. Kol'un mesajında Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci ve Çağdaş Altay isimleri yer alırken, VAR için Ali Şansalan, Mehmet Salih Mazlum ve Sarper Barış Saka isimlerini sıraladığı görüldü. Kol, mesajının sonunda "Siz nasıl uygun görürseniz başkanım" ifadelerini kullandı.

3 GÜN SONRA GALATASARAY-BEŞİKTAŞ DERBİSİ

Bu yazışmadan üç gün sonra, 4 Ekim 2025'te oynanan Galatasaray- Beşiktaş derbisini Yasin Kol yönetti. Rams Park'ta 1-1 sona eren karşılaşmada Kol'un yardımcı hakemleri yine Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci oldu. Derbinin VAR hakemi Ali Şansalan, AVAR hakemi ise Mehmet Salih Mazlum olarak görev yaptı. Böylece 1 Ekim tarihli yazışmada isimleri geçen Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci, Ali Şansalan ve Mehmet Salih Mazlum, üç gün sonra oynanan Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasının hakem kadrosunda yer aldı.

Gündoğdu-Kol yazışmalarında çarpıcı detay! İsimleri verdi, 3 gün sonra derbiye çıktılar
Fatih KaragümrükFerhat GündoğduGalatasarayBeşiktaşGündoğduSporSon Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Cemilrepost Demiroğlu Cemilrepost Demiroğlu:
    Bu özgür yankaya hala duruyomu ofsaytımsı çocuğu 4 0 Yanıtla
  • Ali Kır Ali Kır:
    ligler acilen askıya alınsın acilll.... 4 0 Yanıtla
  • mesut mesut:
    gs kesin küme düşer bu sefer 2 1 Yanıtla
  • Serkan Ege Serkan Ege:
    Olaylar her neyse bağımsız konuşuyorum. Hakem maçta kimle daha iyi anlaşıyorsa onu ister bu gayet normal!! 1 2 Yanıtla
  • monşer null monşer null:
    derhal gerekilen yapılıssın 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Gündoğdu-Kol yazışmalarında çarpıcı detay! İsimleri verdi, 3 gün sonra derbiye çıktılar - Son Dakika
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