Ferhat Gündoğdu'nun koltuğu o isme teklif edildi, anında reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ferhat Gündoğdu'nun koltuğu o isme teklif edildi, anında reddetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ferhat Gündoğdu\'nun koltuğu o isme teklif edildi, anında reddetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun "Hakemler dosyası" kapsamında gözaltına alınmasının ardından yeni başkan için harekete geçen TFF'nin teklif götürdüğü isimlerden biri Bünyamin Gezer oldu. Eski hakem Gezer'in MHK başkanlığı teklifini kabul etmediği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, mevcut MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun "Hakemler dosyası" kapsamında gözaltına alınmasının ardından Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı için arayışlara başladı.

TFF'DEN BÜNYAMİN GEZER'E TEKLİF

TFF'nin MHK Başkanlığı için teklif götürdüğü isimlerden biri eski hakem Bünyamin Gezer oldu. Gezer'in kendisine iletilen MHK Başkanlığı teklifini kabul etmediği belirtildi.

Ferhat Gündoğdu'nun koltuğu o isme teklif edildi, anında reddetti

TEKLİFİ REDDETTİ

Böylece TFF'nin Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınmasının ardından MHK Başkanlığı için görüştüğü Bünyamin Gezer'den olumsuz yanıt geldi.

BÜNYAMİN GEZER KİMDİR?

9 Aralık 1972'de Amasya'da dünyaya gelen Bünyamin Gezer, eski hakem ve polis memurudur. Bir dönem amatör kümede kalecilik yapan Gezer, daha sonra hakemliğe yöneldi.

2011 yılında hakemlik kariyerini noktalayan Gezer, daha sonra Merkez Hakem Kurulunda görev yaptı. Gezer, köşe yazarlığı ve futbol yorumculuğu yapıyor.

Türkiye Futbol FederasyonuMerkez Hakem KuruluFerhat GündoğduSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bitlis Adilcevaz’da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Bitlis Adilcevaz'da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol’un ilk ifadesi İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi
Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
Baba Vanga’dan 4 burç için dikkat çeken kehanet: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Baba Vanga'dan 4 burç için dikkat çeken kehanet: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Yüreğir’de minibüs dolmuşa çarptı: Şoför o sırada yolcularla konuşuyordu Yüreğir'de minibüs dolmuşa çarptı: Şoför o sırada yolcularla konuşuyordu
Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti
122 metre yükseğe saray kurdu Daha oturamadan elinden gitti 122 metre yükseğe saray kurdu! Daha oturamadan elinden gitti
16:50
Zonguldak’ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
16:42
Dehşet anları kamerada Kasklı katil tırın altından çıkıp kardeşini böyle öldürdü
Dehşet anları kamerada! Kasklı katil tırın altından çıkıp kardeşini böyle öldürdü
16:30
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın hakem talebi dosyada Hacıosmanoğlu, Gündoğdu’ya iletmiş
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın hakem talebi dosyada! Hacıosmanoğlu, Gündoğdu'ya iletmiş
16:11
Nereden nereye Yasin Kol bir zamanlar güvenlikti, şimdi Türkiye onu konuşuyor
Nereden nereye! Yasin Kol bir zamanlar güvenlikti, şimdi Türkiye onu konuşuyor
15:45
ABD tarım dışı istihdam verisi beklentiyi karşılamadı, altın fiyatları uçuşa geçti
ABD tarım dışı istihdam verisi beklentiyi karşılamadı, altın fiyatları uçuşa geçti
15:41
Kadıköy’de 8 katlı binada yangın Vatandaşlar böyle kurtarıldı
Kadıköy'de 8 katlı binada yangın! Vatandaşlar böyle kurtarıldı
15:38
Rafael Leao, Ronaldo’yu yedi: Bizi ilgilendirmeyen bir konu
Rafael Leao, Ronaldo'yu yedi: Bizi ilgilendirmeyen bir konu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 17:12:37. #7.12#
SON DAKİKA: Ferhat Gündoğdu'nun koltuğu o isme teklif edildi, anında reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei