122 metre yükseğe saray kurdu! Daha oturamadan elinden gitti - Son Dakika
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122 metre yükseğe saray kurdu! Daha oturamadan elinden gitti

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122 metre yükseğe saray kurdu! Daha oturamadan elinden gitti
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Hintli iş insanı Vijay Mallya'nın Bengaluru'da bir gökdelenin 122 metre yüksekliğindeki tepesine yaptırdığı yaklaşık 17 milyon euroluk malikane yıllardır boş duruyor. Helikopter pisti, sonsuzluk havuzu ve geniş bahçeleri bulunan “Gökyüzündeki Beyaz Saray”, Mallya'nın milyar doları aşan borçları ve hakkındaki hukuki süreç nedeniyle hiçbir zaman sahibinin yaşayacağı eve dönüşemedi.

Hindistan'ın Bengaluru kentinde bir gökdelenin tepesine kondurulan ve ABD'deki Beyaz Saray'ı andıran mimarisiyle dikkat çeken ultra lüks malikane yeniden gündeme geldi. Hintli iş insanı Vijay Mallya için tasarlanan yaklaşık 17 milyon euroluk “Sky Mansion”, helikopter pistinden sonsuzluk havuzuna kadar sıra dışı ayrıntılarıyla dikkat çekerken, sahibi yıllardır yapıya adım atamıyor.

YERDEN YAKLAŞIK 122 METRE YÜKSEKLİKTE

Bengaluru'nun merkezindeki Kingfisher Towers'ın üzerinde bulunan malikane, yerden yaklaşık 400 feet yani 122 metre yükseklikte yer alıyor. Yaklaşık 40 bin metrekare değil, 40 bin feet karelik (yaklaşık 3 bin 700 metrekare) alana yayılan iki katlı yapı, gökdelenin üzerindeki dev bir konsol platformun üstüne inşa edildi.

Projenin temelleri, Mallya'nın ailesine ait eski evin bulunduğu yaklaşık 4,5 dönümlük arazinin Kingfisher Towers'a dönüştürülmesiyle atıldı. Gökdelen kompleksi Prestige Group ile United Breweries Group ortaklığında geliştirildi.

122 metre yükseğe saray kurdu! Daha oturamadan elinden gitti

BEYAZ SARAY'DAN ESİNLENİLDİ

“Gökyüzündeki Beyaz Saray” olarak da anılan malikanenin tasarımında ABD başkanlarının resmi konutu Beyaz Saray'dan esinlenildiği belirtiliyor. Devasa yapı yalnızca dış görünüşüyle değil, içinde planlanan lüks olanaklarla da dikkat çekiyor.

Malikanede özel helikopter pisti, açık hava sonsuzluk havuzu, kapalı ve ısıtmalı havuz, spor salonu, spa ve salonun yanı sıra geniş teraslar ve peyzajlı bahçeler bulunuyor. Yapının çevresindeki seyir alanları ise Bengaluru'yu 360 derece görebilecek şekilde tasarlandı. Malikaneye doğrudan ulaşan özel asansörler de projenin dikkat çeken ayrıntıları arasında.

122 metre yükseğe saray kurdu! Daha oturamadan elinden gitti
Vijay Mallya

MALİKANE BİTERKEN MALLYA HİNDİSTAN'DAN AYRILDI

Ancak milyonlarca euroluk projenin kaderi, Mallya'nın yaşadığı mali ve hukuki sorunlarla tamamen değişti.

Kingfisher Airlines'ın çöküşünün ardından Mallya ve şirketleri, Hindistan'daki bankalara olan büyük miktardaki borçlar nedeniyle soruşturmaların merkezine yerleşti. Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Mallya, suçlamaları reddederken 2016 yılında Hindistan'dan ayrılarak İngiltere'ye gitti. Hint makamları daha sonra Mallya'nın iadesi için girişimlerde bulundu.

122 metre yükseğe saray kurdu! Daha oturamadan elinden gitti

MİLYAR DOLARLIK BORÇ DOSYASI

Mallya'nın bankalara olan borçlarının 1 milyar doların üzerine çıktığı bildirildi. Hindistan'daki makamların başlattığı hukuki süreç sonucunda Mallya'nın çeşitli mal varlıklarına el konuldu. Gökdelenin üzerindeki malikane de hukuki sürecin gölgesinde kaldı.

Mallya'nın Hindistan'dan ayrıldığı dönemde yapı tamamlanmaya oldukça yaklaşmıştı. Ancak sahibi için bir servet ve ihtişam göstergesi olarak planlanan malikane, hiçbir zaman Mallya'nın yaşayacağı eve dönüşmedi.

YILLARDIR KİMSE YAŞAMIYOR

Kingfisher Towers tamamlanıp Bengaluru'nun en dikkat çekici lüks konut projelerinden birine dönüşmesine rağmen gökdelenin üzerindeki malikane boş kaldı. Güncel kaynaklar da yaklaşık 40 bin feet karelik yapının hâlâ kullanılmadığını belirtiyor.

Yaklaşık 17 milyon euroluk değeri, gökdelenin tepesindeki sıra dışı konumu, helikopter pisti, havuzları ve dev bahçeleriyle dikkat çeken “Gökyüzündeki Beyaz Saray”, Mallya'nın bir zamanlar sahip olduğu gösterişli hayatın en sıra dışı sembollerinden biri olarak Bengaluru siluetinde boş şekilde durmayı sürdürüyor.

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