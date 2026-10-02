Aziz Yıldırım kesenin ağzını açıyor! Fenerbahçe'ye 2 transfer - Son Dakika
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Aziz Yıldırım kesenin ağzını açıyor! Fenerbahçe'ye 2 transfer

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Şampiyonluk hasretini bu sezon sona erdirmek isteyen Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım, ara transfer dönemi için düğmeye bastı. Genel kurulda kulübün kasasında 77 milyon euro bulunduğunu açıklayan Yıldırım'ın ocak ayında 10 numara ve sol kanat pozisyonlarına takviye yapma kararı aldığı belirtildi.

Fenerbahçe'de ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesinde çalışmalar başladı. Sarı-lacivertlilerde Başkan Aziz Yıldırım ve kurmaylarının kadroyu güçlendirmek için harekete geçtiği ifade edildi.

ÖNCELİK 2 POZİSYON

Fenerbahçe'nin transfer çalışmalarında önceliği 10 numara ve sol kanat pozisyonlarına vereceği belirtildi. Sarı-lacivertliler, ocak ayında bu iki bölgeye takviye yapmak için çalışmalarını sürdürecek.

"KASADA 77 MİLYON EURO VAR"

Aziz Yıldırım, pazar günü gerçekleştirilen genel kurulda ara transfer dönemi için takviye sinyali vermişti. Yıldırım, kulübün kasasında 77 milyon euro bulunduğunu açıklamıştı. Fenerbahçe yönetiminin ocak ayında 10 numara ve sol kanat transferleri için harekete geçeceği belirtildi.

Transfer DönemiAziz YıldırımAziz YıldırımFenerbahçeSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Recep Yaşakan Recep Yaşakan:
    Fenerbahçe'de zaten de sorun burada para olduğu için başarı yok bu para başka kulüpte olsaydı hem Avrupa'da hem lig şampiyon olurdu onun için Fenerbahçe hiçbir zaman şampiyon olamaz yidede olmayacak çünkü iyi yönetilmiyor 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Aziz Yıldırım kesenin ağzını açıyor! Fenerbahçe'ye 2 transfer - Son Dakika
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