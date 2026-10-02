Mardin Artuklu'da kaçırıldığı öne sürülen müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mardin Artuklu'da kaçırıldığı öne sürülen müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti

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İddiaya göre Mardin’in Artuklu ilçesinde alacak meselesi nedeniyle tefeci olduğu iddia edilen kişilerce kaçırılıp darbedilen müteahhit Ahmet Acay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, Acay’ı kaçırıp darbettiği öne sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Artuklu ilçesinde tefeci tarafından alacak-verecek meselesi yüzünden kaçırılarak darbedilen müteahhit Ahmet Acay'dan acı haber geldi.

YAKINLARI TARAFINDAN AĞIR YARALI BULUNDU

Olay, Artuklu ilçesine bağlı kırsal Göllü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, borç anlaşmazlığı nedeniyle şüpheliler tarafından kaçırılan müteahhit Ahmet Acay, ağır şekilde darbedildikten sonra mahalleye yakın bir noktaya terk edildi. Durumu fark eden yakınları tarafından bulunan ve nefes almakta güçlük çektiği belirlenen Acay, hızla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mardin Artuklu'da kaçırıldığı öne sürülen müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti

POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Hastanede tedavi altına alınan Acay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden müteahhidin cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahalle mezarlığında defnedildi. Olayın faili olan ve tefeci oldukları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için emniyet güçleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Mardin Artuklu'da kaçırıldığı öne sürülen müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti
Mardin Artuklu'da kaçırıldığı öne sürülen müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
3. SayfaArtukluGüncelMardinPolisSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Mardin Artuklu'da kaçırıldığı öne sürülen müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti - Son Dakika
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