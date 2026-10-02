Uşak Ulubey\'de kamyon-otomobil kazasında 3 kişi öldü, yaralı sürücü gözaltına alındı

Uşak Ulubey'de kamyon-otomobil kazasında 3 kişi öldü, yaralı sürücü gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uşak'ın Ulubey ilçesinde Eşme-Uşak kara yolunda kamyonla otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralı kamyon sürücüsü, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Uşak'ın Ulubey ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Eşme-Uşak kara yolunda ilerleyen C.A. (49) idaresindeki 35 BLZ 348 plakalı kamyon, Ulubey yakınlarında, karşı yönden gelen Ruhi Akyıl'ın (71) kullandığı 64 DY 664 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü ile eşi Döndü Akyıl (72) ve kızı Nevcan Sakaryalı'nın (44) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kamyon sürücüsü ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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