Montella'ya istifa tezahüratları yapılırken ekranlara gelen Eren Elmalı ağzını bozdu - Son Dakika
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Montella'ya istifa tezahüratları yapılırken ekranlara gelen Eren Elmalı ağzını bozdu

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Montella\'ya istifa tezahüratları yapılırken ekranlara gelen Eren Elmalı ağzını bozdu
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A Milli Takım'ın Belçika'ya 3-0 mağlup olduğu karşılaşmada tribünlerden Vincenzo Montella'ya yönelik istifa tezahüratları yükseldiği sırada kameraların yedek kulübesine dönmesi dikkat çeken bir anı ortaya çıkardı. Ekrana gelen Eren Elmalı'nın, "Anasını ***m ****u çocuğu!" şeklindeki küfürlü sözleri yayına yansıdı.

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Mücadele devam ederken tribünlerden Teknik Direktör Vincenzo Montella'ya yönelik tepkiler yükseldi.

TRİBÜNLERDEN "MONTELLA İSTİFA" SESLERİ

Belçika'nın 60. dakikada Kevin De Bruyne ile skoru 2-0'a getirmesinin ardından ay-yıldızlı taraftarların tepkisi arttı. Karşılaşmanın 64. dakikasında tribünlerden "Montella istifa" tezahüratları yükseldi.

Benzer bir tepki, Türkiye'nin Bursa'da İtalya'ya 4-1 mağlup olduğu karşılaşmada da yaşanmış ve tribünler Montella'yı istifaya davet etmişti.

KAMERALAR YEDEK KULÜBESİNE DÖNDÜ

Belçika karşılaşmasındaki istifa tezahüratları sırasında yayıncı kuruluşun kameraları A Milli Takım'ın yedek kulübesini ekrana getirdi. O sırada kulübede bulunan Eren Elmalı'nın oldukça sinirli olduğu görüldü.

Montella'ya istifa tezahüratları yapılırken ekranlara gelen Eren Elmalı ağzını bozdu

EREN ELMALI'NIN KÜFÜRLÜ SÖZLERİ YAYINA YANSIDI

Kameraların kendisini görüntülediği sırada Eren Elmalı'nın dudaklarından **"Anasını ***m ****u çocuğu!" şeklindeki küfürlü sözlerin çıktığı ekranlara yansıdı. Milli futbolcunun sözlerinin kime yönelik olduğu ise görüntülerden anlaşılmadı.

Montella'ya istifa tezahüratları yapılırken ekranlara gelen Eren Elmalı ağzını bozdu

TÜRKİYE BELÇİKA'YA 3-0 KAYBETTİ

Belçika, Kevin De Bruyne'nin 10 ve 60. dakikalarda, Romelu Lukaku'nun ise 76. dakikada kaydettiği gollerle Türkiye'yi 3-0 mağlup etti. A Milli Takım böylece UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk üç karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.

A Milli Futbol TakımıVincenzo MontellaMilli TakımEren ElmalıBelçikaSporSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Aynaya bakarak etmiş ne var bumda 1 0 Yanıtla
  • İdris İğneci İdris İğneci:
    montellaya kufretmis işte 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Montella'ya istifa tezahüratları yapılırken ekranlara gelen Eren Elmalı ağzını bozdu - Son Dakika
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