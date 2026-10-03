Şarkıcı Simge sahnede kendinden geçti - Son Dakika
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Şarkıcı Simge sahnede kendinden geçti

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Sevilen şarkıcı Simge, "Kalpsiz Bir Serseri" parçası eşliğinde sahnedeki hoparlörün üzerine yatarak sergilediği performansla konsere damga vurdu. Şıklığı ve tarzıyla büyük beğeni toplayan ünlü popçu, cesur sahne şovuyla hayranlarını mest etti.

Ünlü şarkıcı Simge, son dönemin sevilen şarkısı "Kalpsiz Bir Serseri"yi seslendirdiği sırada sahnedeki hoparlörün üzerine yatarak dinleyicilerine unutulmaz bir şov sundu. Konser boyunca şıklığı ve zarafetiyle göz dolduran başarılı sanatçı, performansıyla hayranlarından tam not aldı.

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    Yorumlar (1)

  • Talip Konyali Talip Konyali:
    Bunlar sanatçı ise ....bilemedim...sanat nedir ozaman...herkesde olmayan bişey olmalı...sahnede uzanıp yatmak değildir herhalde..bunu yapmak için adınnın simge olmasına gerek yok...bence 4 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Şarkıcı Simge sahnede kendinden geçti - Son Dakika
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