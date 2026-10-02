Rafael Leao, Ronaldo'yu yedi: Bizi ilgilendirmeyen bir konu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rafael Leao, Ronaldo'yu yedi: Bizi ilgilendirmeyen bir konu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'ndan ayrılmasının ardından 7 numaralı formayı alan Galatasaraylı Rafael Leao, Danimarka galibiyeti sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ronaldo'yu çocukluk idolü olarak nitelendiren yıldız futbolcu, tecrübeli oyuncunun kamptan ayrılmasıyla ilgili soruya ise "Bu bizi ilgilendirmeyen bir konu" yanıtını verdi.

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, Cristiano Ronaldo'nun milli takım kampından ayrılmasının ardından Portekiz'de 7 numaralı formanın yeni sahibi oldu. 27 yaşındaki futbolcu, Portekiz'in Danimarka'yı 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada 7 numaralı formayla mücadele etti.

Rafael Leao, Ronaldo'yu yedi: Bizi ilgilendirmeyen bir konu

"RONALDO BENİM ÇOCUKLUK İDOLÜM"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Leao, Cristiano Ronaldo'nun kendisi için taşıdığı önemi anlattı. Leao, "Cristiano Ronaldo benim için bir idol, çocukluk idolüm. 7 numara benim için özel bir anlam taşıyor, çocuklarımın doğum tarihi ile aynı. Sadece bu formaya saygı göstermeye ve takım arkadaşlarımla birlikte maçın keyfini çıkarmaya çalıştım. Bence en önemlisi, iyi oynamamız ve kazanmamızdı" ifadelerini kullandı.

Rafael Leao, Ronaldo'yu yedi: Bizi ilgilendirmeyen bir konu

"BU BİZİ İLGİLENDİRMEYEN BİR KONU"

Rafael Leao'ya Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı kampından ayrılması da soruldu. Yıldız futbolcunun bu soruya verdiği yanıt dikkat çekti. Leao, "Bu bizi ilgilendirmeyen bir konu. Bir takım olduğumuzu gösterdik. Eminim ki o da evinde galibiyetten dolayı mutlu olmuştur" dedi.

Rafael Leao, Ronaldo'yu yedi: Bizi ilgilendirmeyen bir konu

"EN ÖNEMLİ ŞEY TAKIMDIR"

Portekizli yıldız, bireysel konulardan ziyade takımın başarısına odaklandığını belirterek, "En önemli şey takımdır. Üç puan daha kazandık. Grupta lideriz. Şimdi dinlenme ve pazartesi günü Norveç ile oynayacağımız maça hazırlanma zamanı" diye konuştu.

RONALDO KAMPTAN AYRILMIŞTI

Cristiano Ronaldo, Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus'un açıklamalarının ardından milli takım kampından ayrılmıştı. Jorge Jesus, Ronaldo ile akşam yemeğinden önce görüştüğünü açıklayarak yıldız futbolcuya ilk 11'de forma vermeyeceğini söylediğini belirtmişti.

Rafael Leao, Ronaldo'yu yedi: Bizi ilgilendirmeyen bir konu

Jesus, "İstediğim sözü verebilirim. Ben teknik direktörüm. Oyuncuya oynamayacağını söyledim. Seni kulübeye alacağım. Sana 30 dakika ihtiyacım olursa oynarsın, olmazsa oynamazsın. Hiçbir oyuncu benim fikrimi değiştiremez. Ne o ne de başka biri" ifadelerini kullanmıştı.

Cristiano RonaldoRafael LeaoDanimarkaÇocuklukPortekizSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

100 gol attı, yine Milli Takım’a çağrılmadı Montella sebebini açıkladı 100 gol attı, yine Milli Takım'a çağrılmadı! Montella sebebini açıkladı
Bitlis Adilcevaz’da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Bitlis Adilcevaz'da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol’un ilk ifadesi İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi
Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun
İş başvurusunda izdiham İşte Köfteci Yusuf’un olmazsa olmaz şartı İş başvurusunda izdiham! İşte Köfteci Yusuf'un olmazsa olmaz şartı
Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen... Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen...
Baba Vanga’dan 4 burç için dikkat çeken kehanet: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Baba Vanga'dan 4 burç için dikkat çeken kehanet: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
122 metre yükseğe saray kurdu Daha oturamadan elinden gitti 122 metre yükseğe saray kurdu! Daha oturamadan elinden gitti
34 yıllık ayakkabı devi satılıyor 350’den fazla mağazası var 34 yıllık ayakkabı devi satılıyor! 350'den fazla mağazası var
93 yaşındaki kadına tecavüz edip öldürdü Yakalandığı yer kan dondurdu 93 yaşındaki kadına tecavüz edip öldürdü! Yakalandığı yer kan dondurdu
Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de banka promosyonlarından Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de banka promosyonlarından
“Kumarhaneler Kralı” Türk iş insanı Sudi Özkan hayatını kaybetti “Kumarhaneler Kralı” Türk iş insanı Sudi Özkan hayatını kaybetti
16:30
Hacıosmanoğlu’ndan MHK Başkanı’na olay mesaj: Bu adamı istemiyoruz
Hacıosmanoğlu'ndan MHK Başkanı'na olay mesaj: Bu adamı istemiyoruz
16:11
Nereden nereye Yasin Kol bir zamanlar güvenlikti, şimdi Türkiye onu konuşuyor
Nereden nereye! Yasin Kol bir zamanlar güvenlikti, şimdi Türkiye onu konuşuyor
15:45
ABD tarım dışı istihdam verisi beklentiyi karşılamadı, altın fiyatları uçuşa geçti
ABD tarım dışı istihdam verisi beklentiyi karşılamadı, altın fiyatları uçuşa geçti
15:41
Kadıköy’de 8 katlı binada yangın Vatandaşlar böyle kurtarıldı
Kadıköy'de 8 katlı binada yangın! Vatandaşlar böyle kurtarıldı
15:24
Vatikan’a giden Fahrettin Altun bambaşka biri oldu Yeni tarzı dikkat çekti
Vatikan'a giden Fahrettin Altun bambaşka biri oldu! Yeni tarzı dikkat çekti
15:18
Aziz Yıldırım kesenin ağzını açıyor Fenerbahçe’ye 2 transfer
Aziz Yıldırım kesenin ağzını açıyor! Fenerbahçe'ye 2 transfer
15:05
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
14:30
Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de banka promosyonlarından
Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de banka promosyonlarından
13:55
Büşra bebekten 23 gündür haber yok Baba diğer çocuğunu da balkondan atmış
Büşra bebekten 23 gündür haber yok! Baba diğer çocuğunu da balkondan atmış
13:47
Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti
Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti
13:08
Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen...
Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen...
13:01
Fon Koordinasyon Kurulu 2. kez toplandı: Geri ödeme takvimi ele alındı
Fon Koordinasyon Kurulu 2. kez toplandı: Geri ödeme takvimi ele alındı
11:07
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 16:33:40. #.0.3#
SON DAKİKA: Rafael Leao, Ronaldo'yu yedi: Bizi ilgilendirmeyen bir konu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei