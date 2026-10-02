Rafael Leao, Ronaldo'yu yedi: Bizi ilgilendirmeyen bir konu

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, Cristiano Ronaldo'nun milli takım kampından ayrılmasının ardından Portekiz'de 7 numaralı formanın yeni sahibi oldu. 27 yaşındaki futbolcu, Portekiz'in Danimarka'yı 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada 7 numaralı formayla mücadele etti.

"RONALDO BENİM ÇOCUKLUK İDOLÜM"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Leao, Cristiano Ronaldo'nun kendisi için taşıdığı önemi anlattı. Leao, "Cristiano Ronaldo benim için bir idol, çocukluk idolüm. 7 numara benim için özel bir anlam taşıyor, çocuklarımın doğum tarihi ile aynı. Sadece bu formaya saygı göstermeye ve takım arkadaşlarımla birlikte maçın keyfini çıkarmaya çalıştım. Bence en önemlisi, iyi oynamamız ve kazanmamızdı" ifadelerini kullandı.

"BU BİZİ İLGİLENDİRMEYEN BİR KONU"

Rafael Leao'ya Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı kampından ayrılması da soruldu. Yıldız futbolcunun bu soruya verdiği yanıt dikkat çekti. Leao, "Bu bizi ilgilendirmeyen bir konu. Bir takım olduğumuzu gösterdik. Eminim ki o da evinde galibiyetten dolayı mutlu olmuştur" dedi.

"EN ÖNEMLİ ŞEY TAKIMDIR"

Portekizli yıldız, bireysel konulardan ziyade takımın başarısına odaklandığını belirterek, "En önemli şey takımdır. Üç puan daha kazandık. Grupta lideriz. Şimdi dinlenme ve pazartesi günü Norveç ile oynayacağımız maça hazırlanma zamanı" diye konuştu.

RONALDO KAMPTAN AYRILMIŞTI

Cristiano Ronaldo, Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus'un açıklamalarının ardından milli takım kampından ayrılmıştı. Jorge Jesus, Ronaldo ile akşam yemeğinden önce görüştüğünü açıklayarak yıldız futbolcuya ilk 11'de forma vermeyeceğini söylediğini belirtmişti.

Jesus, "İstediğim sözü verebilirim. Ben teknik direktörüm. Oyuncuya oynamayacağını söyledim. Seni kulübeye alacağım. Sana 30 dakika ihtiyacım olursa oynarsın, olmazsa oynamazsın. Hiçbir oyuncu benim fikrimi değiştiremez. Ne o ne de başka biri" ifadelerini kullanmıştı.