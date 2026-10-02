Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da vatandaşların önünde kuyruklar oluşturduğu ünlü pidecinin çiğ cantık harcında tek tırnaklı (at, eşek) eti tespit edildi. Skandal, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı tağşiş listesiyle belgelendi.

Bursa’da vatandaşların önünde uzun kuyruklar oluşturduğu ve şehir dışından gelenlerin uğrak noktası olan ünlü cantık salonunun çiğ harcında tek tırnaklı (at, eşek) eti tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı tağşiş listesiyle skandal belgelendi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren ve lezzetiyle adından söz ettiren ünlü bir pideci, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda denetimlerine takıldı. Yurdun dört bir yanından gelen ziyaretçilerin önünde kuyruk olduğu işletmenin tescilli lezzet harcına mevzuata aykırı et karıştırdığı ortaya çıktı.

BAKANLIK LİSTESİNDE YER ALDI

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 30 Eylül 2026 tarihinde kamuoyuna duyurulan “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” listesinde, Pideci Un Mamülleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – Acı Dayı Cantık Salonu da yer aldı. Bakanlık müfettişlerinin işletmeden aldığı "Çiğ Cantık Harcı (Dana Eti)" isimli üründe yapılan laboratuvar analizleri sonucunda tek tırnaklı hayvan (at, eşek) eti tespit edildi.

Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış

NUMUNELER HAZİRAN AYINDA ALINDI

Resmi kayıtlara göre, denetim ekiplerinin söz konusu numuneyi 8 Haziran 2026 tarihinde işletmeden aldığı öğrenildi. Yapılan detaylı analizler sonucunda, tüketicilere dana eti olarak sunulan harcın içeriğinde sağlık standartlarına ve gıda mevzuatına aykırı et kullanıldığı kesinleşti.

TESCİLLİ LEZZETTE TAĞŞİŞ ŞOKU

Mekanın karıştığı skandal, Bursa’nın coğrafi işaretli ürünlerini de yeniden gündeme getirdi. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 1 Kasım 2021 tarihinde tescillenen Bursa Cantığı’nın hijyen ve üretim standartlarına uygunluğu hususunda bakanlık ekiplerinin denetimlerini aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

Tarım ve Orman BakanlığıGüncelBursaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaçıranlar pişman Dün gece süper maçlar oynandı, işte sonuçlar Kaçıranlar pişman! Dün gece süper maçlar oynandı, işte sonuçlar
Test sonucu pozitif çıkmıştı Afra Saraçoğlu sessizliğini bozdu Test sonucu pozitif çıkmıştı! Afra Saraçoğlu sessizliğini bozdu
Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı’nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı'nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı
100 gol attı, yine Milli Takım’a çağrılmadı Montella sebebini açıkladı 100 gol attı, yine Milli Takım'a çağrılmadı! Montella sebebini açıkladı
Fahrettin Koca 5 milyon lira mal varlığına sahip vakıf kurdu Fahrettin Koca 5 milyon lira mal varlığına sahip vakıf kurdu
Sokak ortasında vurulmuştu Meğer ekranların tanınan isminin oğluymuş Sokak ortasında vurulmuştu! Meğer ekranların tanınan isminin oğluymuş
Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol’un mesajları ifşa oldu Türk futbolunu sarsacak yazışmalar Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol'un mesajları ifşa oldu! Türk futbolunu sarsacak yazışmalar
10:49
Kimliklere yeni bir özellik eklendi Türkiye genelinde geçerli olacak
Kimliklere yeni bir özellik eklendi! Türkiye genelinde geçerli olacak
10:48
Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak
Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak
10:38
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun yazışmaları da dosyada: ’Torpil listesi’ ortaya çıktı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun yazışmaları da dosyada: 'Torpil listesi' ortaya çıktı
10:37
Fatma Betül Sayan Kaya’nın koltuğuna oturdu İlk sözleri dikkat çekti
Fatma Betül Sayan Kaya'nın koltuğuna oturdu! İlk sözleri dikkat çekti
10:15
Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol’un mesajları ifşa oldu Türk futbolunu sarsacak yazışmalar
Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol'un mesajları ifşa oldu! Türk futbolunu sarsacak yazışmalar
09:15
Zamların ardından nefes aldıracak haber Motorine indirim geliyor
Zamların ardından nefes aldıracak haber! Motorine indirim geliyor
08:53
Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı’nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı
Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı'nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 11:57:41. #.0.2#
SON DAKİKA: Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei