Bayrak provokasyonunda şok gerçek! "Vatan hainleri" diyerek paylaştı, meğer tık uğruna yapmış - Son Dakika
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Bayrak provokasyonunda şok gerçek! "Vatan hainleri" diyerek paylaştı, meğer tık uğruna yapmış

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Türk bayraklarının çöpe atıldığı görüntüler tepki çekmişti. Görüntüleri "Vatan hainleri bayrak atmışlar" diyerek sosyal medyada paylaşan kişinin, bayrakları çöpe atan kişiyle aynı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli Y.T., adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Türk bayraklarının çöpe atıldığı görüntülerle ilgili şaşırtan bir gelişme yaşandı. Bayrakları çöpten çıkararak görüntüleri sosyal medyada paylaşan kişinin, bayrakları çöpe atan kişiyle aynı olduğu belirlendi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ

Çerkezköy'de Türk bayraklarının çöpe atıldığı görüntüler, sosyal medyada ve yerel basında yayımlandı. Görüntülerde bir kişinin bayrakları çöpten çıkararak "Vatan hainleri bayrak atmışlar" dediği anlar yer aldı. Görüntülerin yayılması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.

ÇÖPE ATAN DA PAYLAŞAN DA AYNI KİŞİ ÇIKTI

Yapılan araştırmada, görüntüleri kaydederek basına servis eden kişinin Y.T. olduğu tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, bayrakları çöpe atan kişinin de Y.T. olduğunu belirledi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan Y.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli hakkında "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.

KASTEN YARALAMA VE UYUŞTURUCU KAYDI VAR

Y.T.'nin ayrıca kasten yaralama ve uyuşturucu madde kullanma suçlarından kaydının bulunduğu belirtildi.

Kaynak: İHA
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