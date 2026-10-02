TFF Tahkim Kurulu, Okan Buruk'a 1, Ugochukwu'ya 2 maçlık cezaları onadı - Son Dakika
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TFF Tahkim Kurulu, Okan Buruk'a 1, Ugochukwu'ya 2 maçlık cezaları onadı

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TFF Tahkim Kurulu, Okan Buruk\'a 1, Ugochukwu\'ya 2 maçlık cezaları onadı
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TFF Tahkim Kurulu, Okan Buruk'a 1 maç soyunma odası/yedek kulübesi yasağı ile 100 bin lira para cezasını, Ugochukwu'ya 2 maç men cezasını onadı. Kurul, Galatasaray'a çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle verilen 350 bin lira cezayı da onayladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un 1, Lesley Ugochukwu'nun 2 maçlık cezalarını onadı.

OKAN BURUK VE UGOCHUKWU'NUN CEZALARI ONANDI

TFF'nin açıklamasına göre Tahkim Kurulu, Okan Buruk ile Ugochukwu'nun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun verdiği cezalara yaptığı itirazı inceledi.

Kurul, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki Trabzonspor müsabasında kırmızı kart gören Okan Buruk'a müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle verilen 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 100 bin liralık para cezasında isabetsizlik bulunmadığına hükmetti.

Tahkim Kurulu, aynı mücadelede kırmızı kartla oyundan atılan Lesley Ugochukwu'ya verilen 2 resmi müsabakadan men cezasını da onama kararı aldı.

Kurul, ayrıca Galatasaray Kulübüne taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle verilen 350 bin liralık para cezasını da onadı.

Kaynak: AA
Türkiye Futbol FederasyonuGalatasarayOkan BurukÇirkinFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
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SON DAKİKA: TFF Tahkim Kurulu, Okan Buruk'a 1, Ugochukwu'ya 2 maçlık cezaları onadı - Son Dakika
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