Altın fiyatları için kritik gün! Gözler 15.30'da açıklanacak veriye çevrildi - Son Dakika
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Altın fiyatları için kritik gün! Gözler 15.30'da açıklanacak veriye çevrildi

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Fed'in faiz politikasına yön verecek kritik ABD istihdam verisi öncesinde altın piyasasında düşüş sürüyor. Güçlenen dolar ve tarihi zirveleri gören tahvil getirilerinin etkisiyle ons altın gerilerken, yatırımcılar saat 15.30'da açıklanacak veriye odaklandı.

Altın fiyatları, güçlenen ABD doları ve yükselen Hazine tahvili getirilerinin baskısıyla haftanın son işlem gününde gerileyerek üst üste ikinci haftalık kayba yöneldi. Piyasalar, Fed'in faiz patikasına yön verecek ABD tarım dışı istihdam verisine kilitlendi.

Küresel piyasalarda altın, ABD Doları'nın değer kazanması ve tahvil getirilerindeki tırmanışın etkisiyle düşüş grafiğini sürdürüyor. Doların değer kazanması, dolar cinsinden fiyatlanan değerli metali diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha maliyetli hale getirirken haftalık bazdaki kayıp yüzde 3'ü aştı.

SPOT ALTIN BİRİM FİYATI GERİLEDİ

Haftanın son işlem gününde spot altın yüzde 0,6 oranında düşüşle ons başına 4.154,78 dolar seviyesine çekildi. ABD altın vadeli kontratları da yüzde 0,4 değer kaybıyla 4.184 dolara indi. Bununla birlikte ABD Hazine tahvillerindeki getiri yükselişi dikkat çekti. 10 ve 30 yıllık tahvil getirileri perşembe günü 2002 yılından bu yana en yüksek seviyeleri gördü.

GÖZLER TSİ 15.30'DA AÇIKLANACAK İSTİHDAM VERİSİNDE

Capital.com Kıdemli Finansal Piyasa Analisti Kyle Rodda, piyasaların ABD faiz beklentileri ile Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelere odaklandığını ifade etti. Rodda, ABD tarım dışı istihdam verisinin Fed’in faiz politikası açısından kritik bir viraj olduğunu belirterek, beklenenden güçlü gelecek bir verinin faiz artışı beklentilerini destekleyerek altın üzerindeki baskıyı artırabileceğini vurguladı. Eylül ayına ilişkin kritik veri TSİ 15.30'da kamuoyuna açıklanacak.

FED'İN FAİZ ARTIRIM BEKLENTİLERİ GERİLEDİ

Öte yandan, açıklanan son veriler ABD’de enflasyonun ağustosta beklentilerin altında arttığını ve fiyat baskılarının ılımlı seyrettiğini ortaya koydu. Bu durum Fed’in bu ay faiz artıracağına ilişkin beklentileri haftanın başındaki yüzde 70 seviyelerinden yüzde 25’e kadar düşürdü. Ancak aralık ayındaki faiz artışı ihtimali yüzde 79 seviyesinde fiyatlanmaya devam ediyor. Fed yetkilileri ise yeni bir adım atmadan önce daha fazla ekonomik veri görülmesi gerektiği yönünde mesajlar veriyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE DİĞER DEĞERLİ METALLER

Altın piyasasında Orta Doğu'daki askeri ve diplomatik gelişmeler de yakından izleniyor. İran’ın, ABD’den gelebilecek olası geniş çaplı bir askeri saldırıya karşı daha kapsamlı yanıt verme hazırlığında olduğu, aynı zamanda diplomatik temaslarını da sürdürdüğü bildirildi.

Diğer değerli metallerde de satış ağırlıklı seyir hakim oldu:

  • Gümüş: Spot gümüş yüzde 0,5 gerileyerek 60,53 dolara düştü. 
  •  Platin: Yüzde 0,4 düşüşle 1.716,93 dolara geriledi. 
  •  Paladyum: Yüzde 0,1 hafif yükselişle 1.172,80 dolara çıktı. 

Gümüş, platin ve paladyum da altı gibi haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor.

Amerika Birleşik DevletleriOns AltınEkonomiGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • aykut koçak aykut koçak:
    arkadaş millet ay sonunu zor getiriyor...ne altın haberi yapıp duruyon 3 saaatte bir..düşerse düşşün çıkarsa çıksın bizene 1 1 Yanıtla
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