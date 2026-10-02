Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı'nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı'nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı

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Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı\'nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasının 4. dalga operasyonunda adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan isimler arasında Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı ve Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Üyesi İskender Balcı da yer aldı. Soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturmada 4. dalgada gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. 

Savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Çil ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı İskender Balcı ile birlikte İsmet Öğüt ve Adem Karatepe tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüphelinin daha tutuklanmasıyla fon soruşturmasında toplam tutuklu sayısı 65'e yükseldi.

BANKA GENEL MÜDÜRÜ DAHİL 9 İSME ADLİ KONTROL

Hakimlik, tutuklama talebiyle sevk edilen diğer 4 şüpheli ile ev hapsi ve adli kontrol talebiyle sevk edilen isimlerin durumunu da karara bağladı. Özata Denizcilik yetkilisi Altuğ Kantarcı, Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Destek Faktoring yetkilisi Kerim Tosun ile Mesut Altan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın ev hapsi talep ettiği Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun ile adli kontrol talebiyle sevk edilen Tolga Tuğtekin hakkında da adli kontrol tedbirleri uygulanmasına hükmedildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

Müzekkerede, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

Soruşturmanın devamında Tera Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de arasında olduğu 49 şüphelinin daha tutuklanmasına karar verilmişti.

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SON DAKİKA: Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı'nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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