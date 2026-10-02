Netanyahu'dan gözdağı: Flydubai uçuşundaki pilotu gönderen ağır bedel ödeyecek - Son Dakika
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Netanyahu'dan gözdağı: Flydubai uçuşundaki pilotu gönderen ağır bedel ödeyecek

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Netanyahu\'dan gözdağı: Flydubai uçuşundaki pilotu gönderen ağır bedel ödeyecek
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Flydubai'nin Dubai-Tel Aviv seferinde yaşanan olayın arkasında daha geniş bir organizasyon olup olmadığının araştırıldığını açıkladı. Netanyahu, olayda adı geçen kişinin radikalleşme sürecinden geçtiğini öne sürerken, “Onu kim gönderdiyse ağır bedel ödeyecek” sözleriyle dikkat çekti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Flydubai’nin Dubai- Tel Aviv seferinde yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı. Netanyahu, olayın failinin radikalleşme sürecinden geçtiğini öne sürerek, şahsın birileri tarafından gönderilip gönderilmediğinin araştırıldığını belirtti.

“TABLO GİDEREK NETLEŞİYOR”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Flydubai hava yolu şirketinin FZ1073 sefer sayılı Dubai-Tel Aviv uçuşunda yaşanan olayla ilgili açıklamada bulundu.

Netanyahu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirterek, “Zaman geçtikçe tablo netleşiyor” ifadelerini kullandı.

“UÇAĞI DÜŞÜRMEK AMACIYLA GELMİŞTİ”

Netanyahu, olayın failinin “İslamcı radikalleşme sürecinden geçtiğini” öne sürdü.

İsrail Başbakanı, söz konusu kişinin uçağın içindeki yolcularla birlikte uçağı düşürme amacı taşıdığını iddia ederek, olayın arkasında başka kişilerin olup olmadığının araştırıldığını söyledi.

“KİM GÖNDERDİYSE AĞIR BEDEL ÖDEYECEK”

Netanyahu, olayın failinin birileri tarafından yönlendirilip yönlendirilmediğinin araştırıldığını belirterek, “Kendisinin birileri tarafından gönderilip gönderilmediğini araştırıyoruz. Onu kim gönderdiyse ağır bedel ödeyecek” dedi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

PİLOT BIÇAKLANMIŞTI

İsrail basını, çarşamba günü Dubai'den Tel Aviv'e hareket eden uçağın Ürdün hava sahasında seyrettiği sırada önce genel acil durum kodu olan "7700", ardından uçağın kaçırıldığını ifade eden "7500" kodunu gönderdiğini duyurmuştu.

Kanal 12 televizyonu, olayın yolcu uçağını kullanan 2 pilotun kavga etmesinden kaynaklandığını belirtmiş, uçaktaki yardımcı pilotun Ummanlı olduğunu ve diğer pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığını iddia etmişti.

Umman vatandaşı olduğu öne sürülen yardımcı pilotun, kaptan pilotu defalarca bıçakladığı iddiasına yer verilen haberde, kabin ekibi ve bazı yolcuların kokpite girdikleri ve yardımcı pilota müdahale ettikleri ileri sürülmüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olayda pilotlardan birinin "uçağı düşürme teşebbüsünde bulunduğuna dair işaretlerin olduğunu" iddia ederken, BAE'ye ait hava yolu şirketi Flydubai, Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçağın kokpitinde çıkan kavganın sebebinin belirsiz olduğunu bildirmişti.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığının dün yaptığı açıklamada da BAE'den bir güvenlik ekibinin katılımıyla yürütülen ilk soruşturmada, yardımcı pilotun pilota saldırdığı ve olayda her ikisinin de yaralandığının belirlendiği bildirilmişti.

Pilot ile yardımcı pilotun tedavilerinin tamamlanmasının ardından BAE güvenlik ekibi eşliğinde Abu Dabi'ye gitmek üzere Suudi Arabistan'dan ayrıldıkları kaydedilmişti.

Kaynak: ANKA
Binyamin NetanyahuHavacılıkTel AvivGüvenlikPolitikaİsrailDubaiDünyaSon Dakika

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