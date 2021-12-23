Son Dakika Maliye Haberleri

13:01 FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, kurum açısından 2021 yılını değerlendirdi Açıklaması Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, Birliğin her geçen gün büyüyen, katma değer üreten, istihdam sağlayan ve ihracat girdisini artıran bir kurum olduğunu söyledi.

11:51 Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ: "Misafirlere ikram etmek için faizle borç para alıyoruz" Zafer Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, kamu kurumlarının satılıp Suriyelilerin ihtiyaçlarının karşılandığını ileri sürerek, "Misafirlere ikram etmek için faizle borç para alıyoruz.

11:44 MERAL AKŞENER TEK EKSİĞİMİZ, ÇÖZÜM İÇİN İRADE KOYACAK, LİYAKATLİ BİR SİYASİ İKTİDAR İYİ Parti Kalkınma Kongresi'nde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tek eksiğimiz, çözüm için irade koyacak, liyakatli bir siyasi iktidar. dedi.

10:41 Dün son 1 ayın en düşük seviyesini görmüştü! Yeniden yükselişe geçen dolar 11,80'den işlem görüyor Dün 10,25 ile son bir ayın en düşük seviyesini gören dolar, güne yükselişle başlamasının ardından 11,80 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 13,34'ten, sterlin ise 15,85'den alıcı buluyor.

10:28 "Tayyip Bey topa gelişine vuruyor, kurmayları da kaleyi vurduğu istikamete taşıyor" İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Türkiye ister zamanında ister de erken olsun artık seçim sathına girdi" diye konuştu.

10:04 Ameliyatlar durma noktasına gelmişti! Bakan Koca ödeme sözü verdi Tıbbi cihaz sektöründe alacak sorununun çözümü için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görülen sektör temsilcileri birikmiş alacakların 27 Aralık'tan itibaren ödeneceğinin sözünü aldı.

09:28 Kur korumalı TL vadeli mevduatlara ve katılma hesaplarına ilişkin uygulama esasları açıklandı Hazine ve Maliye Bakanlığı, kur korumalı TL vadeli mevduatlara ve katılma hesaplarına ilişkin uygulama esaslarını açıkladı.

09:22 AK Partili Başkanlardan önemli temaslar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilen AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantıları devam ediyor.

08:58 770 kişi ile bir vakfın mal varlıkları dondurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de Resmi Gazete'de yayımlanan kararla FETÖ/PDY terör örgütü üyesi 454, PKK/KCK terör örgütü üyesi 108, dini istismar eden terör örgütlerine üye 119, sol terör örgütlerine üye 89 kişinin ve bir vakfın mal varlıkları donduruldu.

08:56 Küresel piyasalar Noel tatili öncesinde pozitif seyretti Küresel piyasalarda bugün ABD ve birçok batı ülkesinde başlayacak Noel tatili öncesinde dün pozitif bir seyir izlenirken, yurt içinde ekonomi yönetiminin açıklamaları ve kur gelişmeleri gündemin odağındaki yerini koruyor.

07:23 Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Kur korumalı TL mevduatına geçiş sabah itibarıyla 10 milyar liraydı Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, canlı yayında kur korumalı TL mevduatı sistemine yatırılan para miktarını açıkladı. Bakan Nebati, "Geçiş sabah itibarıyla 10 milyar liraydı, öğleden sonra bu katlanarak gitti." dedi.

07:21 Son Dakika: Bakan Nebati'den memur ve emekli zammıyla ilgili mesaj: Memnun edecek bir çalışma olacak Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, memur ve emeklileri heyecanlandıran zam mesaj verdi. Bakan Nebati, "Memurumuzu bugüne kadar koruduk bundan sonra da korumaya devam edeceğiz. Sabit gelirlilerin hakkını koruyan tedbirleri alacağız. Emeklilerimiz için de arkadaşlarımız çalışıyor. Emeklilerimizi memnun edecek bir çalışma olacağına ilişkin benim de kanaatim çok yüksek." dedi.

02:58 Terör örgütü üyesi 770 kişinin mal varlıkları donduruldu RESMİ Gazete'de yayımlanan kararla, terör örgütü FETÖ/PDY ve PKK/KCK ile dini istismar eden terör örgütleri ve sol terör örgütlere üye 770 kişi ve 1 tüzel kuruluşun mal varlıkları donduruldu.

01:47 Nebati: Yeni tedbir paketleri geliyor Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, finansal istikrarı üç gün içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın manifestosuyla sağladıklarını söyledi.

01:47 770 kişi ile bir vakfın mal varlıkları dondurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de Resmi Gazete'de yayımlanan kararla FETÖ/PDY terör örgütü üyesi 454, PKK/KCK terör örgütü üyesi 108, dini istismar eden terör örgütlerine üye 119, sol terör örgütlerine üye 89 kişinin ve bir vakfın mal varlıkları donduruldu.

23:39 Son dakika haber: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ekonomi gündemini değerlendirdi: (3) Gelen son dakika haberlerine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli ile yaza kalmadan çok hızlı bir değişimi görüleceğini belirtti.

23:27 Son dakika haber: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ekonomi gündemini değerlendirdi: (2) Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Siyasal iktidar ve ekonomi yönetimi olarak son üç gündeki büyük dönüşümün gerek enflasyonda gerek diğer alanlarda çok hızlı bir şekilde gerçekleştirileceğine inanıyoruz.

23:14 Nebati: Yastık altında yaklaşık 5 bin ton altının ekonomiye kazandırılması hedeflenmektedir HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yastık altında tahmini 5 bin ton altının (280 milyar dolar), ekonomiye kazandırılması hedeflenmektedir" dedi.

23:00 Son Dakika: Bakan Nebati'den memur ve emekli zammı hakkında mesaj: Memnun edecek bir çalışma olacak Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, memur ve emeklileri heyecanlandıran bir mesaj verdi. Bakan Nebati, "Memurumuzu bugüne kadar koruduk bundan sonra da korumaya devam edeceğiz. Sabit gelirlilerin hakkını koruyan tedbirleri alacağız. Emeklilerimiz için de arkadaşlarımız çalışıyor. Emeklilerimizi memnun edecek bir çalışma olacağına ilişkin benim de kanaatim çok yüksek." dedi.

22:44 Son dakika haberleri! Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ekonomi gündemini değerlendirdi: (1) Son dakika gündem haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'nin sıcak paraya karşı doğrudan yatırımı çekecek özel bir model olduğunu belirterek "Sıcak paradan ziyade doğrudan yatırım için gelinmesini istiyoruz.

22:44 Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ekonomi gündemini değerlendirdi: (5) Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur korumalı Türk lirası mevduatına geçişin sabah itibarıyla 10 milyar lira olduğunu belirterek öğleden sonra bunun katlanarak gittiğini bildirdi.

22:41 Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Kur korumalı TL mevduatına geçiş sabah itibarıyla 10 milyar liraydı Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, canlı yayında kur korumalı TL mevduatı sistemine yatırılan para miktarını açıkladı. Bakan Nebati, "Geçiş sabah itibarıyla 10 milyar liraydı, öğleden sonra bu katlanarak gitti." dedi.

22:06 Ekonomide düzelme ne zaman başlar? Bakan Nebati, tarih verip açıkladı Hazine ve Maliye Bakanı Nebati katıldığı canlı yayında Türkiye'nin Yeni Ekonomi Modeli'ni anlattı. "Ekonomide normalleşmenin ne zaman başlayacak?" sorusunu da cevaplayan Bakan Nebati, "Olumlu sonuçlarını, hızlı değişimi yaza kalmadan göreceğiz" açıklamasını yaptı.

21:44 Ekonomide düzelme ne zaman başlar? Bakan Nebati, tarih verip çok net konuştu Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, katıldığı canlı yayında Türkiye'nin Yeni Ekonomi Modeli'ni anlattı. "Ekonomide normalleşme ne zaman başlayacak?" sorusunu da yanıtlayan Bakan Nebati, "Olumlu sonuçlarını, hızlı değişimi yaza kalmadan göreceğiz" dedi.

18:59 İYİ Partili Ağıralioğlu: "Türkiye artık seçim sathına girdi" İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Türkiye ister zamanında ister de erken olsun artık seçim sathına girdi.

18:53 Doların düşmesinden önce Bakan Nebati ile Berat Albayrak'ın görüştüğü iddialarına Hazine Bakanlığı'ndan yalanlama geldi Erdoğan'ın kur korumalı TL mevduat sistemini açıklamasından bir gece önce eski Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ile yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin 4 saat süren bir toplantı gerçekleştirdiği iddialarına Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan cevap geldi. İddiaları net bir dille yalanlayan Bakanlık, söz konusu yazının medya tetikçiliği yaptığını ve adli işlem başlatılacağını belirtti.

18:44 Doların düşmesinden önce Bakan Nebati ile Berat Albayrak'ın görüştüğü iddialarına Hazine Bakanlığı'ndan yalanlama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur korumalı TL mevduat sistemini açıklamasından bir gece önce eski Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ile yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin 4 saat süren bir toplantı gerçekleştirdiği iddialarına Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yanıt geldi. İddiaları net bir dille yalanlayan bakanlık, söz konusu yazının medya tetikçiliği yaptığını ve adli işlem başlatılacağını belirtti.

18:42 Bakan Nebati, AK Parti'li belediye başkanlarına ekonomi modelini anlattı HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti Belediye Başkanları İstaşere ve Değerlendirme toplantısında Türkiye'nin ekonomi modelini anlattı.

18:30 "Türkiye önümüzdeki dönemde yüksek büyüme-düşük cari açık hedefiyle yoluna devam edecek" Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, büyüme ile cari fazla arasındaki pozitif korelasyonu sağlayarak önümüzdeki dönemde Türkiye'nin yüksek büyüme-düşük cari açık hedefiyle yoluna devam edeceğinin altını çizdi.

17:54 Ekonomi yönetiminde uyum ve güçlü iletişim güven tazeledi İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, ekonomideki son gelişmeleri ve açıklanan destekleri AA Analiz Masası'na değerlendirdi.

17:46 İzmir'deki 2 taşınmazın nihai pazarlık görüşmesi yapıldı Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, İzmir'in Çiğli ilçesindeki iki taşınmazın nihai pazarlık görüşmesi gerçekleştirildi.

15:57 İngiltere'de işletmelere 1 milyar sterlinlik salgın desteği İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işletmelere 1 milyar sterlin hacminde ek finansman sağlanacağını bildirdi.

15:23 Finansal İstikrar Komitesi'nin ikinci toplantısı gerçekleştirildi Finansal İstikrar Komitesi toplantısında, Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde finansal istikrarın sağlanması ve sürdürülebilir büyüme için şeffaflığı merkeze alan, öngörülebilir ve kararlı politika adımlarının bütüncül bir yaklaşımla atılması üzerinde mutabık kalındı.

14:45 Elazığ TSO Başkanı Arslan: "İş dünyasının yeniden normalleşmeye başladığını görüyoruz" Kur korumalı Türk Lirası adımı ile firmaların maliyetlerini yapıp fiyatlandırma yapabilmeye başladıklarını belirten Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı Asilhan Arslan, "İş dünyasının yeniden normalleşmeye başladığını görüyoruz" dedi.

13:37 Şekerbank'tan "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı" Şekerbank, birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren müşterilerini kur farkına karşı korumak amacıyla "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı" ürününü sunmaya başladı.

13:32 Aydemir Genel Kurul'da yasa teklifini paylaştı TBMM Genel Kurulunda, AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir ve 95 AK Parti milletvekilinin ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi...