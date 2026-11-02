Damadı tutuklanmıştı! Emekliliğini isteyen bakan yardımcısı Osman Çelik, Eximbank'ı da bıraktı - Son Dakika
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Damadı tutuklanmıştı! Emekliliğini isteyen bakan yardımcısı Osman Çelik, Eximbank'ı da bıraktı

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Damadı tutuklanmıştı! Emekliliğini isteyen bakan yardımcısı Osman Çelik, Eximbank\'ı da bıraktı
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Fon soruşturması kapsamında damadının tutuklanması sonrası Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevinden emekliliğini isteyen Osman Çelik, Eximbank Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden de istifa etti.

Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çelik görevinden istifa etti. 

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, Osman Çelik'in Eximbank Yönetim Kurulu Başkanlığının yanı sıra yönetim kurulu üyeliğinden de ayrıldığı belirtildi.

DAMADI FON SORUŞTURMASINDA TUTUKLANMIŞTI

21 Haziran 2023 tarihinde Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine getirilen Osman Çelik'in adı, damadı Özata Denizcilik'in yönetim kurulu üyesi İskender Balcı'nın fon soruşturmasında tutuklanmasıyla gündeme gelmişti. Karadağ'da olduğu tespit edilen Balcı, 28 Eylül 2026'da Türkiye'ye dönmüş ve 2 Ekim 2026'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 

19 EKİM'DE HAZİNE'DEN EMEKLİLİĞİNİ İSTEMİŞTİ

Gözlerin çevrildiği Osman Çelik, eleştirilerin ardından 19 Ekim'de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e emeklilik dilekçesini sunmuştu. 

OSMAN ÇELİK KİMDİR?

Osman Çelik, 1964 yılında Erzincan/Kemaliye’de doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu. 1986-1987 yılları arasında Devlet İstatistik Enstitüsü’nde Ekonomist olarak çalıştı. 1988-1995 yılları arasında Faisal Finans Kurumu Proje Değerlendirme ve Hazırlama Müdürlüğünde Uzman ve Baş Uzman olarak görev aldı. 1995-1999 yıllarında İhlas Finans Kurumunda Proje ve Pazarlama Müdürlüğü görevini sürdürdü.

2000-2005 döneminde Anadolu Finans Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 2006-2015 yılları arasında Türkiye Finans Katılım Bankasında sırasıyla Krediler’den ve Ticari Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı, Haziran 2015 itibarıyla da Genel Müdürlük görevlerini üstlendi.

Çelik, 29 Haziran 2016 tarihinde T.C. Hazine Müsteşarlığı görevine atandı. Hazine Müsteşarlığı döneminde İslam Kalkınma Bankası İcra Kurulu Üyeliği yaptı ve G-20 Türkiye Sherpası olarak görev aldı. Aynı dönemde Dünya Bankası, EBRD, Asya Kalkınma Bankası, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası, Ecobank, Asya Altyapı Yatırım Bankası Guvernörlüklerinin yanı sıra FSB, Finansal İstikrar Komitesi, Faizsiz Finansman Koordinasyon Kurulu ve KOSGEB İcra Kurulu üyeliği görevlerinde de bulundu.

21 Haziran 2023 tarihinde Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak atanan Osman Çelik, 19 Ekim'de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e emeklilik dilekçesini sundu.

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Kaynak: İHA
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    Yorumlar (3)

  • ömer ellialtı ömer ellialtı:
    7 ömür 7 sülaleye yeter 5 0 Yanıtla
  • Selçuk Karan Selçuk Karan:
    Şerefsizler ülkenin herşeyini çaldılar dur diyen yok 0 0 Yanıtla
  • fhnkpwt9dp fhnkpwt9dp:
    faruk çeliğe geliyor sıra galiba, böyle giderse 0 0 Yanıtla
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