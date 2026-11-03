Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis - Son Dakika
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Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis

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Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis
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Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Napoli ve Roma'nın ilgilendiği 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için İngiliz ekiplerinin de devreye girebileceği öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların istediği bonservis bedeli ise dudak uçuklattı.

Galatasaray'da Gabriel Sara için transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı orta saha oyuncusuna İtalya ve İngiltere'den talipler çıktığı iddia edilirken olası transferin Türk futbol tarihine geçebileceği belirtildi.

NAPOLI VE ROMA PEŞİNE DÜŞTÜ

Alman basınından Fussball-news.de'nin haberine göre İtalya Serie A ekipleri Napoli ve Roma, Gabriel Sara'yı transfer listesine aldı. İki kulübün de Brezilyalı futbolcuyu yakından takip ettiği ancak henüz Galatasaray'a resmi bir teklif sunmadığı aktarıldı.

Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis

İtalyan ekiplerinin yanı sıra İngiltere Premier Lig temsilcileri Everton ve Newcastle United'ın da Sara için harekete geçebileceği belirtildi. İngiliz kulüplerinin transfer döneminde 25 ila 30 milyon sterlin seviyesinde teklifler yapabileceği öne sürüldü.

GALATASARAY 40 MİLYON EURO İSTİYOR

Galatasaray yönetiminin ise Gabriel Sara'yı kolay kolay bırakmaya niyetli olmadığı ifade edildi. Habere göre sarı-kırmızılılar, Brezilyalı yıldız için 40 milyon euronun altındaki tekliflerde pazarlık masasına oturmayı düşünmüyor. Bununla birlikte yoğun görüşmeler sonucunda transferin 35 milyon euro seviyesinde gerçekleşebileceği de iddia edildi.

Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇEBİLİR

Gabriel Sara'nın 35 milyon euro karşılığında başka bir kulübe transfer olması durumunda, söz konusu bedelin Türk futbolunda rekor seviyede bir oyuncu satışına dönüşebileceği ifade edildi.

Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis

Ancak şu ana kadar Sara için Galatasaray'a yapılmış resmi bir teklif bulunmuyor. Brezilyalı futbolcunun geleceğine ilişkin gelişmelerin transfer döneminde netlik kazanması bekleniyor.

Roma, Galatasaray'ın yıldızı Gabriel Sara'yı transfer etmek istiyorRoma, Galatasaray'ın yıldızı Gabriel Sara'yı transfer etmek istiyor
GalatasaraySSC NapoliAS RomaFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (5)

  • tezcanayhan01 tezcanayhan01:
    barışa 50 veriyorlardı ondan ümidi kestiler galiba 1 0 Yanıtla
  • gjpr2bbhgy gjpr2bbhgy:
    yalan haberin böylesi salla haber olsun 1 0 Yanıtla
    128547Ab& 128547Ab&:
    sen Fenevli sin galiba senle bilardo oynanır ;) 1 0
  • Gökberk Özdemir Gökberk Özdemir:
    Muhtemelen sozleşmesi uzatılacak.Taraftar tepkisinden çekiniyorlar.Bakin kimler istiyor ama o bizimle kalmayı seçti deyip sözleşme uzatacaklar.Galatasarayliyim :) 0 0 Yanıtla
  • Kemal Demir Kemal Demir:
    yalan haber . 0 0 Yanıtla
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