Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis

Galatasaray'da Gabriel Sara için transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı orta saha oyuncusuna İtalya ve İngiltere'den talipler çıktığı iddia edilirken olası transferin Türk futbol tarihine geçebileceği belirtildi.

NAPOLI VE ROMA PEŞİNE DÜŞTÜ

Alman basınından Fussball-news.de'nin haberine göre İtalya Serie A ekipleri Napoli ve Roma, Gabriel Sara'yı transfer listesine aldı. İki kulübün de Brezilyalı futbolcuyu yakından takip ettiği ancak henüz Galatasaray'a resmi bir teklif sunmadığı aktarıldı.

İtalyan ekiplerinin yanı sıra İngiltere Premier Lig temsilcileri Everton ve Newcastle United'ın da Sara için harekete geçebileceği belirtildi. İngiliz kulüplerinin transfer döneminde 25 ila 30 milyon sterlin seviyesinde teklifler yapabileceği öne sürüldü.

GALATASARAY 40 MİLYON EURO İSTİYOR

Galatasaray yönetiminin ise Gabriel Sara'yı kolay kolay bırakmaya niyetli olmadığı ifade edildi. Habere göre sarı-kırmızılılar, Brezilyalı yıldız için 40 milyon euronun altındaki tekliflerde pazarlık masasına oturmayı düşünmüyor. Bununla birlikte yoğun görüşmeler sonucunda transferin 35 milyon euro seviyesinde gerçekleşebileceği de iddia edildi.

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇEBİLİR

Gabriel Sara'nın 35 milyon euro karşılığında başka bir kulübe transfer olması durumunda, söz konusu bedelin Türk futbolunda rekor seviyede bir oyuncu satışına dönüşebileceği ifade edildi.

Ancak şu ana kadar Sara için Galatasaray'a yapılmış resmi bir teklif bulunmuyor. Brezilyalı futbolcunun geleceğine ilişkin gelişmelerin transfer döneminde netlik kazanması bekleniyor.