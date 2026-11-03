Bomba iddia: İmamoğlu ve Emir Sarıgül cezaevinde birbirine girdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik sürdürülen kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Emir Sarıgül, bu kez Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yaşandığı iddia edilen sert bir tartışmayla gündeme geldi.

AVUKAT GÖRÜŞÜNDE GERGİN DÜELLO

Sabah'ın haberine göre; soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Emir Sarıgül, avukat görüş alanında yolsuzluk ve rüşvet soruşturması çerçevesinde aynı cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ile karşılaştı. İkili arasında Özgür Özel'e yönelik iddialar üzerinden başlayan sözlü atışma kısa sürede büyüdü.

"SAHTEKARSINIZ LAN HEPİNİZ"

İddiaya göre; Ekrem İmamoğlu, avukat görüş odasında karşılaştığı Emir Sarıgül'e yüksek sesle bağırarak "Özgür Özel'i satmışsınız" sözleriyle tepki gösterdi. Bu suçlamaya sert bir dille karşılık veren Sarıgül'ün ise İmamoğlu'na "Konuşma lan sahtekar, sahtekarsınız lan hepiniz" diyerek bağırdığı öne sürüldü.

EMİR SARIGÜL'ÜN İFADESİ GÜNDEMİ SARSMIŞTI

"Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlamasıyla tutuklu bulunan Emir Sarıgül, savcılık ifadesinde partinin kuruluş sürecine ilişkin olay yaratacak iddialarda bulunmuştu. Babası Mustafa Sarıgül'ün Özgür Özel'e maddi destek sağladığını öne süren Emir Sarıgül, şu iddiaları dile getirmişti: "Babam, parti genel merkezinin iç tefrişatı için 250 bin doları Ankara Ümitköy'deki bir restoran çıkışında Özgür Özel'in aracına bıraktığını bana bizzat söyledi. Ayrıca parti otobüsünün ses ve iç tasarımı için de 250 bin dolar veya avro tutarındaki başka bir ödeme Silivri'deki duruşma sonrası gidilen balıkçıda elden teslim edildi."

Sarıgül ailesine yönelik yurt içi ve yurt dışı şirketler üzerinden suç gelirlerinin aklandığına ilişkin soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.