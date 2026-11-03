Emre Belözoğlu\'nun Fenerbahçe için geçmişte söyledikleri yeniden gündemde

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken Emre Belözoğlu'nun ismi yeniden ön plana çıktı. Sarı-lacivertlilerin Sergio Conceiçao ile yaptığı görüşmelerde pürüz yaşandığı iddiasının ardından Belözoğlu'nun geçmişte Fenerbahçe hakkında söylediği sözler yeniden hatırlandı.

FENERBAHÇE'DE ROTA EMRE BELÖZOĞLU'NA DÖNDÜ

HT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktör Sergio Conceiçao ile yürüttüğü görüşmelerde pürüz çıktı. Bunun üzerine sarı-lacivertli yönetimin yeniden yerli teknik direktör seçeneğine yöneldiği ve listenin favori isminin Emre Belözoğlu olduğu öne sürüldü.

"BENİ NE ZAMAN İSTERSE CEVABIM HER ZAMAN EVET OLUR"

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için adı geçen Emre Belözoğlu'nun daha önce yaptığı açıklamalar da yeniden dikkat çekti. Belözoğlu, sarı-lacivertli kulübe bağlılığını şu sözlerle dile getirmişti:

"Fenerbahçe beni ne zaman isterse; hangi şart, koşul, nerede ve nasıl olacağının bir önemi yok. Orada benim cevabım her zaman evet olur."

"FENERBAHÇE İÇİN HER ŞEYİ YAPMAYA KARAR VERDİM"

Belözoğlu, aynı açıklamasında Fenerbahçe için her türlü fedakarlığa hazır olduğunu da vurgulayarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Fenerbahçe için her şeyi yapmaya o formayı giydiğim gün karar verdim."

Deneyimli teknik adamın geçmişte sarı-lacivertli kulübe ilişkin yaptığı bu açıklamalar, teknik direktörlük için isminin yeniden gündeme gelmesiyle birlikte farklı bir anlam kazandı. Fenerbahçe yönetiminin teknik direktör konusunda vereceği karar bekleniyor.