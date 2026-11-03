Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında tahliye kararı - Son Dakika
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Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında tahliye kararı

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Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında tahliye kararı
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Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında tahliye kararı
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Şarkıcı İlyas Yalçıntaş’ın 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hapis cezasıyla yargılandığı davanın duruşması görüldü. Mahkeme, temmuz ayından bu yana tutuklu olan Yalçıntaş’ın tahliyesine karar verdi. Duruşma 15 Aralık’a ertelendi.

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş’ın 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul Adalet Sarayı 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık İlyas Yalçıntaş ve avukatları katıldı.

"6 AY ÖNCE DENEMEK AMACIYLA İNGİLTERE’DE KOKAİN KULLANMIŞTIM"

Tutuklu sanık İlyas Yalçıntaş savunmasında, “Ben tanınan bir şarkıcıyım. Böyle bir dosyayla karşı karşıya olduğum için utanç duyuyor ve üzülüyorum. ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçunu reddediyorum. Üzülerek söylüyorum ki kenevir kullanıcısıydım. 6 ay önce denemek amacıyla İngiltere’de bir İngiliz vatandaşıyla kokain kullanmıştım. Kullandığımda beni aşırı derecede rahatsız etmişti. Kamuoyu tarafından takip edilen biri olduğum ve takipçilerime kötü örnek olmak istemediğim için savcılıkta verdiğim ilk ifademde uyuşturucu madde kullandığımı inkar ettim. Ancak Sulh Ceza Hakimliğindeki ifademde bu hususu düzelttim. Daha önce uyuşturucu madde kullandım ancak kimseye madde temin etmedim ve başkalarıyla birlikte kullanmadım. Partilere katılmadım, evimde tek başıma kullandım. Evimde bulunan hassas teraziyi fitness sporuyla ilgilendiğim için bulunduruyordum, gıda ölçümü yapıyorum. Mesajlarıma gelecek olursak, ben hep samimi olduğum arkadaşlarımla sokak jargonu kullanan biriyim. Evimde partiler düzenlendiği iddiası doğru değildir. Muhbirin söylediklerini reddediyorum. Cezaevinde çok zor şartlar altındayım; üstümden fareler geçti. Bu cezayı hak ettiğimi asla düşünmüyorum” dedi.

"TÜTÜNDEN BAHSEDİYORUM"

Savcının, mesajlarında geçen 'Çözeltme imkanınız var mı?' sorusunun ne anlama geldiğini sorması üzerine Yalçıntaş, “Yardımcım ile yaptığım yazışmadır. Tüm alışverişimi o yapar. O zamanlar tütün kullanıyordum. Buradaki yazışma, yardımcımın alacağı tütüne ilişkindir. Yazışma yanlış anlaşılmış olabilir. Buradaki yazışma tütün maddesinin kullanımına ilişkindir. ‘Kutum’ dediğim şey bana ait olan posta kutusudur. Oldukça geniştir. Yardımcımın alışverişten sonra eşyalarımı bıraktığı büyükçe bir kutudur” dedi.

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında tahliye kararı
İlyas Yalçıntaş

"SUÇ UNSURU OLABİLECEK BAŞKA BİR ŞEY BULAMADIK"

Tanık A.S., "İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlar biriminde uzman çavuş olarak görev yapıyorum. Sanığı olay nedeniyle tanırım. Hakkında yapılan işlemlerle ilgili bilgim yok, yalnızca aramada bulundum. Arama yaptığımız yer sanığa ait dubleks bir evdi. Yatak odasında boş bir kavanoz, iki adet uyuşturucu öğütücüsü ve bir kavanoz; mutfakta ise bir hassas terazi vardı. Kavanozun içinde kırıntılar bulunuyordu. Ne olduğunu bilmediğimiz için incelemeye gönderdik. Bunun dışında suç unsuru olabilecek başka bir şey bulamadık. Sanığın uyuşturucu madde kullandığına ya da temin ettiğine ilişkin bilgim veya görgüm yok” dedi.

YALÇINTAŞ’IN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, ara kararında sanık İlyas Yalçıntaş’ın imza atma yükümlülüğü şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi. Duruşma, eksik hususların giderilmesi için 15 Aralık'a ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kamuoyunca tanınan bazı isimlerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı ve birbirlerine ikram ettiği yönündeki istihbari bilgiler üzerine şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Yalçıntaş’ın adresinde yapılan aramalarda esrar öğütücü 2 aparat, hassas terazi ve içerisinde bitki kırıntıları bulunan bir kavanoz ele geçirildiği, telefonundaki mesajlaşmalarda “Aytaç Kartt” ve “Mami Rodi” olarak kayıtlı kişilerle yaptığı görüşmelerin uyuşturucu ticaretine yönelik olduğunun değerlendirildiği aktarıldı. İddianamede, Yalçıntaş’ın ifadesinde uyuşturucu kullanmadığını, kavanozdaki maddenin kekik olduğunu, öğütücülerin arkadaşının hediyesi, hassas terazinin ise diyetini kontrol etmek amacıyla kullandığı bir eşya olduğunu söylediği kaydedildi. Kan ve saç örneklerinde ise esrarın etken maddesi THC metaboliti ile kokain tespit edildiği belirtildi. Yalçıntaş hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep edildi. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame, sanığın adresinin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yetki alanı dışında kalması nedeniyle verilen yetkisizlik kararının ardından İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Kaynak: DHA
İlyas Yalçıntaş3. SayfaMahkemeMagazinGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Was Erhan Was Erhan:
    incirler olana kadar kalsaydı bari 2 0 Yanıtla
  • Ozkan test Ozkan test:
    Bu ülkede para herşey demek işte gördüğünüz gibi. Durumu olmayan biri aynı şekilde içeri alınsaydı yılları biterdi. 1 0 Yanıtla
  • Nazife Nazife:
    geçmiş olsun yavrum. 1 0 Yanıtla
  • 5djrm6m5yy 5djrm6m5yy:
    incinmişsin dediler 1 0 Yanıtla
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