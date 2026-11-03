Cami imamının fon vurgunu için söyledikleri olay oldu - Son Dakika
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Cami imamının fon vurgunu için söyledikleri olay oldu

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Cami imamının fon vurgunu için söyledikleri olay oldu
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Cami imamının fon vurgunu için söyledikleri olay oldu
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Gündemden düşmeyen fon vurgununa ilişkin bir cami imamının "O eşkıyalar artık camideler, sizinle omuz omuza secdedeler; emekli 20 bin lirayla talim yaparken bunların yaptıkları vebaldir" sözleri büyük yankı uyandırdı.

Türkiye gündemini sarsan fon vurgununa ilişkin bir cami imamının cuma vaazı sırasında kullandığı ifadeler büyük yankı uyandırdı. "İmanla beraber adaletimizi kaybedince kravatlı hırsızlar peydahlandı" diyen imamın ifadeleri kısa sürede paylaşım rekorları kırdı.

"DÜRÜM YAPIP YESELER BİR ÖMÜR BİTİREMEZLER"

Açgözlülük ve vurgun çarkına dikkat çeken imam, gariban vatandaşın yaşadığı ekonomik zorluklar ile vurguncuların şatafatı arasındaki tezatlığı şu sözlerle eleştirdi: "Borsalarla, fonlarla, şunlarla, bunlarla hırsızlar peydahlandı aziz kardeşlerim... Milyarlarca parayı alıp götürüyorlar. O paraları dürüm yapsalar, sadece para yeseler bir ömür boyu vallahi bitiremezler. O kadar açgözlüler. Onlar öyle eşkıyalar ki artık dağlarda değiller; sokaklardalar, caddelerdeler, çarşıdalar."

"MÜSLÜMAN KISVESİ ALTINDA...

Vurgun yapan kişilerin dini simgeleri ve ibadet alanlarını kalkan olarak kullandığını belirten imam, vaazında içini döktüğünü ifade ederek tepkisini şöyle sürdürdü: "Vallahi Mekke'deler, vallahi Medine'deler, vallahi camideler, vallahi saftalar. Sizinle omuz omuza secdedeler. Çağdaş hırsızlıklar bunlar. Ve o hırsızlar hiç utanmadan, sıkılmadan... Emekli 20 bin lirayla talim yaparken, bir koli veya 2 litrelik yağ için saatlerce bekleyen insanları görüyoruz. Onların vebalini nasıl kaldıracaksınız? Bakıyoruz ki bunlar sakallılar, güzel giyinmişler, başörtülüler... İçim yanıyor! İman kalbe gitmeyince şeklen iman gözükmüyor aziz kardeşlerim. Taktıkları başörtülerle, bıraktıkları sakallarla olmuyor."

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