Özgür Özel, Emir Sarıgül\'ün iddiasına ilk kez yanıt verdi

Kara para aklama soruşturmasında tutuklanan Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül savcılık ifadesinde babasının Yeni Parti Genel Başkanı Özel'e 350 bin dolar verdiğini iddia etti. Bu iddiaya Özgür Özel grup toplantısında yanıt verdi.

"İLK GÜN İLİŞKİMİZİ KESMİŞİZ"

Emir Sarıgül'ün tutuklanmasının ardından verdiği ifadeye değinen Özel, söz konusu olayla ilişkilerini ilk günden kestiklerini belirtti.

Özel, "Emir Sarıgül tutuklandı. Biz ilk gün ilişkimizi kesmişiz olayla. Tutuklanan Emir Sarıgül ifade veriyor. 'Duyduğuma göre babam, Özgür Özel'e para verdi' diyor" ifadelerini kullandı.

"AĞUSTOS AYINDA ATKI SATILIYOR MU?"

Sarıgül'ün ifadesinde yer aldığı belirtilen atkı ayrıntısına dikkat çeken Özel, iddianın sorgulanması gerektiğini savundu.

Özel, "'Ağustos ayında babam atkı vermiş' diyor, 'atkıyla beraber para verip Yeni Parti'ye destek oldu' diyor. Ağustos ayında atkı… Ağustos ayında o mağazada atkı satılıyor mu gidip baksınlar" dedi.

"FON KONUŞULMASIN DİYE BU İFADEYİ YAYIYORLAR"

Söz konusu ifadenin kamuoyuna yansıtılmasına da tepki gösteren Özel, fon soruşturmasının bu iddialarla geri plana itilmeye çalışıldığını öne sürdü.

Özel, "Bu ifadeyi alıp yayıyorlar. Bunun üstünden fon konuşulmasın, Sarıgül, Sarıgül, Sarıgül…" sözleriyle tepkisini dile getirdi.