Özgür Özel, Emir Sarıgül'ün iddiasına ilk kez yanıt verdi - Son Dakika
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Özgür Özel, Emir Sarıgül'ün iddiasına ilk kez yanıt verdi

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Özgür Özel, Emir Sarıgül\'ün iddiasına ilk kez yanıt verdi
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Emir Sarıgül'ün, “Duyduğuma göre babam Özgür Özel’e para verdi” ifadesine ilk kez yanıt verdi. İddiayı reddeden Özel, Sarıgül'ün ağustos ayında atkıyla birlikte para verildiğini öne sürmesine dikkat çekerek, "Ağustos ayında o mağazada atkı satılıyor mu gidip baksınlar" dedi.

Kara para aklama soruşturmasında tutuklanan Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül savcılık ifadesinde babasının Yeni Parti Genel Başkanı Özel'e 350 bin dolar verdiğini iddia etti. Bu iddiaya Özgür Özel grup toplantısında yanıt verdi.

"İLK GÜN İLİŞKİMİZİ KESMİŞİZ"

Emir Sarıgül'ün tutuklanmasının ardından verdiği ifadeye değinen Özel, söz konusu olayla ilişkilerini ilk günden kestiklerini belirtti.

Özel, "Emir Sarıgül tutuklandı. Biz ilk gün ilişkimizi kesmişiz olayla. Tutuklanan Emir Sarıgül ifade veriyor. 'Duyduğuma göre babam, Özgür Özel'e para verdi' diyor" ifadelerini kullandı.

"AĞUSTOS AYINDA ATKI SATILIYOR MU?"

Sarıgül'ün ifadesinde yer aldığı belirtilen atkı ayrıntısına dikkat çeken Özel, iddianın sorgulanması gerektiğini savundu.

Özel, "'Ağustos ayında babam atkı vermiş' diyor, 'atkıyla beraber para verip Yeni Parti'ye destek oldu' diyor. Ağustos ayında atkı… Ağustos ayında o mağazada atkı satılıyor mu gidip baksınlar" dedi.

"FON KONUŞULMASIN DİYE BU İFADEYİ YAYIYORLAR"

Söz konusu ifadenin kamuoyuna yansıtılmasına da tepki gösteren Özel, fon soruşturmasının bu iddialarla geri plana itilmeye çalışıldığını öne sürdü.

Özel, "Bu ifadeyi alıp yayıyorlar. Bunun üstünden fon konuşulmasın, Sarıgül, Sarıgül, Sarıgül…" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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    Yorumlar (6)

  • ROBERTO MİLANO ROBERTO MİLANO:
    tabiki satılıyor insanları yine kandırma çabaları ince saten atkılar satılıyor marka ismi vermeyelim ama kendiside biliyor algı kış kalın örgü atkı ile yapıyor süs atkısı saten atkı bahsettigi 2 2 Yanıtla
  • Sabri İnce Sabri İnce:
    Bant çekmeyi unutmuş olmalılar. 0 0 Yanıtla
  • Emekli Tahminci Emekli Tahminci:
    BU İFADEYİ VEREN SENİN ADAMİN ÖZGÜR OZEL HER SEY YALAN BU DUNYADA SENKİ DOGRUSUN 0 0 Yanıtla
  • MANAM 61 MANAM 61:
    ozgur paralari atkiya bamufle yapmistir 0 0 Yanıtla
  • aksi18 aksi18:
    saltanat kalkmadı saltanat devam ediyor siyasiler ve oğulları …. 0 0 Yanıtla
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