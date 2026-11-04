Sarıgül\'ün yatak odasında ne var? O görüntü yeniden gündemde

Eski Şişli Belediye Başkanı ve milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında dile getirilen yolsuzluk, kara para aklama, haksız zenginleşme ve gizli kasa iddialarının yanı sıra, bir dönem yakın korumalığını yapan kişinin itiraflarıyla başlayan skandal kamuoyunda geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.

ŞİŞLİ BELEDİYESİ DÖNEMİNE İLİŞKİN AĞIR İDDİALAR

Gündeme düşen gelişmelerin ardından, Sarıgül'ün Şişli Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde lise öğrencisi olan bazı kişilerin de mağdur edildiği öne sürüldü. İddia sahibi mağdurlardan biri, belediye binasındaki makam odasının arkasında özel olarak oluşturulan yatak odasında kendilerine baskı ve zorlamayla masaj yaptırıldığını ileri sürdü.

EVDEKİ ÇEKİM GÖRÜNTÜLERİ TEKRAR GÜNDEME GELDİ

Tepkiler ve iddialar sıcaklığını korurken, Sarıgül'ün geçtiğimiz yıllarda evinde gerçekleştirilen bir çekim sırasında kaydedilen görüntüler sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı. Söz konusu videoda, ev gezisi sırasında kameranın yatak odasına yönelmesi üzerine Sarıgül'ün araya girerek çekimi engellediği anlar yer alıyor.

Kayıtlarda geçen diyalog ve detaylar şu şekilde yansıyor:

— "Siz nerede kalıyorsunuz?"

— "Benim kaldığım oda da burası."

— "Odanız çok afilli vallahi."

Kamera odaya doğru yöneldiği sırada Sarıgül'ün "İçeride şeyler var" diyerek kameramanı dışarı çıkardığı ve "Hadi gel Taylancığım" sözleriyle ekibi evin başka bir bölümüne yönlendirdiği görülüyor.