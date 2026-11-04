Sarıgül'ün yatak odasında ne var? O görüntü yeniden gündemde - Son Dakika
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Sarıgül'ün yatak odasında ne var? O görüntü yeniden gündemde

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Sarıgül\'ün yatak odasında ne var? O görüntü yeniden gündemde
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Sarıgül\'ün yatak odasında ne var? O görüntü yeniden gündemde
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Mustafa Sarıgül hakkındaki yolsuzluk ve taciz iddiaları gündemdeki yerini korurken, Şişli Belediyesi dönemindeki "makam arkası yatak odası" iddialarının ardından Sarıgül'ün evinde yapılan bir çekimde "İçeride şeyler var" diyerek kameramanı yatak odasından çıkardığı görüntüler yeniden gündeme geldi.

Eski Şişli Belediye Başkanı ve milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında dile getirilen yolsuzluk, kara para aklama, haksız zenginleşme ve gizli kasa iddialarının yanı sıra, bir dönem yakın korumalığını yapan kişinin itiraflarıyla başlayan skandal kamuoyunda geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.

ŞİŞLİ BELEDİYESİ DÖNEMİNE İLİŞKİN AĞIR İDDİALAR

Gündeme düşen gelişmelerin ardından, Sarıgül'ün Şişli Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde lise öğrencisi olan bazı kişilerin de mağdur edildiği öne sürüldü. İddia sahibi mağdurlardan biri, belediye binasındaki makam odasının arkasında özel olarak oluşturulan yatak odasında kendilerine baskı ve zorlamayla masaj yaptırıldığını ileri sürdü.

EVDEKİ ÇEKİM GÖRÜNTÜLERİ TEKRAR GÜNDEME GELDİ

Tepkiler ve iddialar sıcaklığını korurken, Sarıgül'ün geçtiğimiz yıllarda evinde gerçekleştirilen bir çekim sırasında kaydedilen görüntüler sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı. Söz konusu videoda, ev gezisi sırasında kameranın yatak odasına yönelmesi üzerine Sarıgül'ün araya girerek çekimi engellediği anlar yer alıyor.

Kayıtlarda geçen diyalog ve detaylar şu şekilde yansıyor:

— "Siz nerede kalıyorsunuz?"

— "Benim kaldığım oda da burası."

— "Odanız çok afilli vallahi."

Kamera odaya doğru yöneldiği sırada Sarıgül'ün "İçeride şeyler var" diyerek kameramanı dışarı çıkardığı ve "Hadi gel Taylancığım" sözleriyle ekibi evin başka bir bölümüne yönlendirdiği görülüyor.

Şişli BelediyesiMustafa SarıgülYatak OdasıPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Emin Baba Emin Baba:
    Kuran kurslarına sapik diyenler kendinizden olunca nasılda sesiniz çıkmıyor sizi namusuzlar siz İslam'a düşman siniz 7 1 Yanıtla
    doğrucu davut doğrucu davut:
    emin kardeşim sizi alkışlıyorum. bunlar ilkesizdir. Zsa Zsa Gabor, evliyken ve daha 15 yaşındayken kiminle birlikte olmuş, onu bilmezler, bilenler de gizler sonra kalkar müslümanlara iftira atarlar. 1 0
  • Cem Demirkaya Cem Demirkaya:
    kameramana mi sulanıyor banamı öyle geldi 3 1 Yanıtla
    128547Ab& 128547Ab&:
    hahahahahaha aynen valla 0 0
  • zerdelci@hotmail.com [email protected]:
    ne ayak yaa bu sarımtırak gül işi? bakalım durum nereye evrilecek, sabırsızlıkla bekliyoruz 2 0 Yanıtla
  • sertipboy61 sertipboy61:
    Demekki insanın doğulusu batılısı türkü yabancısı olmaz kalekterli kalektersizi olur hırsızı dürüstü olurmuş.. 0 0 Yanıtla
  • 128547Ab& 128547Ab&:
    Kameraman çik git ordan bak karışmam hahahaha 0 0 Yanıtla
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