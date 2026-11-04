Mao Ning, ABD ara seçimleri sonrası işbirliğine hazır olduğunu bildirdi - Son Dakika
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Mao Ning, ABD ara seçimleri sonrası işbirliğine hazır olduğunu bildirdi

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD ara seçimlerinin ardından Çin'in Washington ile çalışmaya hazır olduğunu bildirdi. Mao, ara seçimlerin ABD'nin iç işi olduğunu belirterek liderlerin mutabakatı doğrultusunda iletişim ve işbirliğinin güçlendirilmesini istedi.

Çin, ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminde Cumhuriyetçilerin Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğu kaybettikleri ara seçimlerinin ardından Washington yönetimiyle çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, konuyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Ara seçimlerin ABD'nin iç işi olduğunu belirten Sözcü Mao, "Çin, ABD ile, iki ülke liderlerinin vardığı mutabakat doğrultusunda iletişimi güçlendirmek, farklılıkları uygun şekilde yönetmek, işbirliğini genişletmek, saygı, eşitlik ve karşılıklılık ilkeleri temelinde yapıcı ve stratejik olarak istikrarlı Çin-ABD ilişkisini inşa etmek için birlikte çalışmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriÇin Halk CumhuriyetiDışişleri BakanlığıWashingtonPolitikaGüncelDünyaSon Dakika

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