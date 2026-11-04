Bob Dylan Papa'nın karşısına kapüşonuyla çıktı! Vatikan'daki buluşmada kıyafeti konuşuldu - Son Dakika
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Bob Dylan Papa'nın karşısına kapüşonuyla çıktı! Vatikan'daki buluşmada kıyafeti konuşuldu

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Bob Dylan Papa\'nın karşısına kapüşonuyla çıktı! Vatikan\'daki buluşmada kıyafeti konuşuldu
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Ünlü müzisyen Bob Dylan, Vatikan'da Papa 14. Leo ile bir araya geldi. Nobel ödüllü sanatçının siyah kapüşonlu kıyafetiyle katıldığı görüşmede kapüşonunu çıkarmaması dikkat çekerken, Dylan'ın sıra dışı giyim tercihi buluşmanın önüne geçti.

Nobel ödüllü müzisyen Bob Dylan, Vatikan'da Papa 14. Leo ile özel görüşme gerçekleştirdi. Siyah kapüşonlu üstü ve başından çıkarmadığı kapüşonuyla dikkat çeken sanatçının ziyareti, görüşmenin içeriğinden çok kıyafet tercihiyle gündeme geldi.

Dünyaca ünlü müzisyen Bob Dylan, Vatikan'da Papa 14. Leo tarafından kabul edildi. 4 Kasım'da Apostolik Saray'da gerçekleşen özel görüşmenin fotoğrafları yayımlanırken, buluşmanın en çok konuşulan ayrıntısı Dylan'ın kıyafeti oldu. Siyah montu, eldivenleri ve başına geçirdiği kapüşonuyla Papa'nın karşısına çıkan sanatçı, alışılmışın dışındaki tarzını Vatikan'da da sürdürdü.

KIYAFETİ GÖRÜŞMENİN ÖNÜNE GEÇTİ

Papa 14. Leo'nun beyaz papalık kıyafetiyle katıldığı görüşmede Bob Dylan'ın siyah kapüşonlu üstünü çıkarmaması fotoğraflara yansıdı. Kapüşonunu görüşme boyunca başında tuttuğu görülen sanatçının bu tercihi, uluslararası basında buluşmanın öne çıkan ayrıntılarından biri oldu.

Papa Leo da bu tercihe “Kostümünü giydiğin için teşekkürler, Bob!” diyerek esprili bir karşılık verdi.

Dylan'ın özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih eden tavrıyla da örtüşen görünümü, hayranlarının yorumlarına konu oldu. Sanatçının Papa ile görüşmeye neden bu kıyafetle katıldığına ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bob Dylan Papa'nın karşısına kapüşonuyla çıktı! Vatikan'daki buluşmada kıyafeti konuşuldu

PAPA'DAN TESPİH, DYLAN'DAN OTOBİYOGRAFİ

Vatikan'daki görüşmenin kısa sürdüğü ve selamlaşma ile sohbetten oluştuğu bildirildi. Papa 14. Leo'nun Dylan'a tespih hediye ettiği, ünlü müzisyenin ise Papa'ya otobiyografisi Chronicles: Volume One adlı kitabını verdiği aktarıldı.

Görüşmeye, buluşmanın gerçekleşmesine yardımcı olan Cizvit rahibi Antonio Spadaro da eşlik etti.

Bob Dylan Papa'nın karşısına kapüşonuyla çıktı! Vatikan'daki buluşmada kıyafeti konuşuldu

PAPA, DYLAN'IN ŞARKISINDAN ALINTI YAPMIŞTI

Papa 14. Leo'nun Bob Dylan'ın müziğine ilgisi daha önce de gündeme gelmişti. Papa, Temmuz 2026'da yayımlanan silahsızlanma ve barış konulu bir kitabın önsözünde, Dylan'ın 1963 yılında kaleme aldığı ancak resmi olarak kaydedilmeyen "Go Away You Bomb" (Uzak Dur, Ey Bomba) adlı savaş karşıtı eserine atıfta bulunmuştu. Dylan'ın protesto şarkısından yapılan alıntı, Papa'nın barış ve silahsızlanma çağrısının bir parçası olarak öne çıkmıştı.

Dylan, 1997 yılında da Papa 2. Jean Paul'ün katıldığı Bologna'daki Ulusal Efkaristiya Kongresi'nde sahne almıştı. 

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