Kenti ayağa kaldıran ağaç kıyımı! YENİ Partili Özgür Erdem İncesu, konuyu Meclis gündemine taşıdı - Son Dakika
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Kenti ayağa kaldıran ağaç kıyımı! YENİ Partili Özgür Erdem İncesu, konuyu Meclis gündemine taşıdı

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Kenti ayağa kaldıran ağaç kıyımı! YENİ Partili Özgür Erdem İncesu, konuyu Meclis gündemine taşıdı
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YENİ Parti Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, kentteki ormanlarda "gençleştirme" adı altında yapılan ağaç kesimlerini soru önergesiyle TBMM'ye taşıyarak kesilen alanların yarın maden sahalarına dönüştürülmesinden endişe duyduklarını belirten sert bir açıklama yaptı.

YENİ Parti Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, Ardahan’daki ormanlık alanlarda yürütülen ağaç kesimi faaliyetlerini ve beraberinde getirdiği çevresel tahribatı verdiği soru önergesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

"GENÇLEŞTİRME ADI ALTINDA TOPLU KESİMLER DEVAM EDİYOR"

Ardahan ormanlarının korunması amacıyla üç yıldır mücadele ettiklerini belirten Milletvekili Özgür Erdem İncesu, Meclis'e sundukları soru ve araştırma önergelerine rağmen kesimlerin durmadığına dikkat çekti. Yaptığı açıklamada sert uyarılarda bulunan İncesu, şu ifadeleri kullandı: "Üç yıldır Köprülü, Samandöken, Canibeg ve Ardahan’daki bütün ormanlarımız için haykırıyoruz! Uyarıyoruz, takip ediyoruz, Meclis’e soru önergeleri veriyoruz, araştırma önergeleriyle bu memleketin haklı endişelerini Türkiye’nin gündemine taşıyoruz! Peki, ne değişiyor? Gençleştirme adı altında toplu kesimler devam ediyor!"

Kenti ayağa kaldıran ağaç kıyımı! YENİ Partili Özgür Erdem İncesu, konuyu Meclis gündemine taşıdı

"FİDANLAR EZİLEREK YOK EDİLİYOR"

Kesim ve taşıma işlemleri sırasında yeni yetişen fidanların da zarar gördüğünü vurgulayan İncesu, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Ayrıca kesilen ağaçlar kilometrelerce sürüklenerek taşınırken, yüzlerce yeni köklenmiş fidan da bu taşıma sırasında ezilerek yok ediliyor. Bir yandan ormanı gençleştirdiğinizi söylüyor, diğer yandan ormanın geleceğini daha filizlenmeden öldürüyorsunuz."

Kenti ayağa kaldıran ağaç kıyımı! YENİ Partili Özgür Erdem İncesu, konuyu Meclis gündemine taşıdı

"MADEN SAHALARINA MI DÖNÜŞTÜRÜLECEK?"

Ağaçsızlaştırılan alanların ilerleyen süreçte madencilik faaliyetlerine açılabileceğine dair ciddi endişeler taşıdıklarını belirten YENİ Partili İncesu, yetkililere çağrıda bulundu: "Bir diğer önemli endişemiz de bugün seyreltilen, ağaçsızlaştırılan bu alanların yarın maden sahalarına dönüştürülmesidir. Acaba bugün ormanlarımızı parça parça yok eden bu çalışmaların ardından, yarın aynı alanlarda madencilik faaliyetlerinin önünü mü açacaksınız? Bu kaygımızın yersiz olduğunu söylemek istiyorsanız, kamuoyuna açık ve net bir güvence verin. Çünkü Göle Samandöken ormanları yalnızca kesilecek ağaçlardan ibaret değildir; bu toprakların doğal mirası, su kaynakları ve gelecek kuşaklara bırakacağımız yaşam alanlarıdır. Ormanlarımızın önce seyreltilmesine, sonra da başka amaçlarla kullanılmasına seyirci kalmayacağız. Elinizi ormanlarımızdan, Ardahan’ın doğasından, bu memleketin yakasından çekin!"

MilletvekiliErdem İncesuYeni PartiPolitikaArdahanGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Erdinç erbay Erdinç erbay:
    Orman hayvan sokak hayvanı gıda baraj yani su bırakmadınız yakında nakitte kalkar. sonra dıjital kölelik gelecek 3 2 Yanıtla
  • 7 İphone 7 İphone:
    vekil sen maaaşını alıyorsun orman köylüsü taş mı yiyecek onlarda bir rızık hep kendinizi düşünüyorsunuz hamny 3 1 Yanıtla
  • İkilem dünya İkilem dünya:
    Ağızlarından Allah düşmez, yaptıkları Allahın yarattıklarını yıkımdan başka bir şey değil. 1 1 Yanıtla
  • mw9f5jdtdy mw9f5jdtdy:
    işin cılkını çıkarmayın.çok yaşlı ağaçlar incelenir ve kesilir.ormanın aşırı sık olması yangına sebep olduğu gibi, yangında işi zorlaştırır. 0 0 Yanıtla
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