Kenti ayağa kaldıran ağaç kıyımı! YENİ Partili Özgür Erdem İncesu, konuyu Meclis gündemine taşıdı

YENİ Parti Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, Ardahan’daki ormanlık alanlarda yürütülen ağaç kesimi faaliyetlerini ve beraberinde getirdiği çevresel tahribatı verdiği soru önergesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

"GENÇLEŞTİRME ADI ALTINDA TOPLU KESİMLER DEVAM EDİYOR"

Ardahan ormanlarının korunması amacıyla üç yıldır mücadele ettiklerini belirten Milletvekili Özgür Erdem İncesu, Meclis'e sundukları soru ve araştırma önergelerine rağmen kesimlerin durmadığına dikkat çekti. Yaptığı açıklamada sert uyarılarda bulunan İncesu, şu ifadeleri kullandı: "Üç yıldır Köprülü, Samandöken, Canibeg ve Ardahan’daki bütün ormanlarımız için haykırıyoruz! Uyarıyoruz, takip ediyoruz, Meclis’e soru önergeleri veriyoruz, araştırma önergeleriyle bu memleketin haklı endişelerini Türkiye’nin gündemine taşıyoruz! Peki, ne değişiyor? Gençleştirme adı altında toplu kesimler devam ediyor!"

"FİDANLAR EZİLEREK YOK EDİLİYOR"

Kesim ve taşıma işlemleri sırasında yeni yetişen fidanların da zarar gördüğünü vurgulayan İncesu, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Ayrıca kesilen ağaçlar kilometrelerce sürüklenerek taşınırken, yüzlerce yeni köklenmiş fidan da bu taşıma sırasında ezilerek yok ediliyor. Bir yandan ormanı gençleştirdiğinizi söylüyor, diğer yandan ormanın geleceğini daha filizlenmeden öldürüyorsunuz."

"MADEN SAHALARINA MI DÖNÜŞTÜRÜLECEK?"

Ağaçsızlaştırılan alanların ilerleyen süreçte madencilik faaliyetlerine açılabileceğine dair ciddi endişeler taşıdıklarını belirten YENİ Partili İncesu, yetkililere çağrıda bulundu: "Bir diğer önemli endişemiz de bugün seyreltilen, ağaçsızlaştırılan bu alanların yarın maden sahalarına dönüştürülmesidir. Acaba bugün ormanlarımızı parça parça yok eden bu çalışmaların ardından, yarın aynı alanlarda madencilik faaliyetlerinin önünü mü açacaksınız? Bu kaygımızın yersiz olduğunu söylemek istiyorsanız, kamuoyuna açık ve net bir güvence verin. Çünkü Göle Samandöken ormanları yalnızca kesilecek ağaçlardan ibaret değildir; bu toprakların doğal mirası, su kaynakları ve gelecek kuşaklara bırakacağımız yaşam alanlarıdır. Ormanlarımızın önce seyreltilmesine, sonra da başka amaçlarla kullanılmasına seyirci kalmayacağız. Elinizi ormanlarımızdan, Ardahan’ın doğasından, bu memleketin yakasından çekin!"